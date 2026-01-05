CEOE CyL alerta sobre la desaceleración del empleo y reclama políticas favorables al tejido empresarial

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios (CEOE) de Castilla y León ha mostrado su cautela ante la desaceleración del mercado laboral de la Comunidad en el cierre de 2025, especialmente tras la tendencia regresiva observada a partir del pasado mes de julio.

Si bien el cierre del año 2025 muestra un balance anual positivo, al pasar de 110.178 parados en enero a 102.005 en diciembre, esta mejora global, a juicio de la patronal, "no debe enmascarar la evidente trayectoria negativa que ha marcado el desempleo en la segunda mitad del año".

Por ello, la organización de empresarios advierte nuevamente sobre la "ralentización económica" general que impacta directamente en la capacidad de las empresas para crear nuevos puestos de trabajo. Para revertir la situación actual, CEOE Castilla y León sigue reclamando un marco normativo adecuado para dotar a las empresas de un entorno regulatorio que priorice la competitividad; medidas de flexibilidad para impulsar instrumentos que permitan a las empresas adaptarse y mejorar su rendimiento y, finalmente, una reducción de cargas, imprescindible para evitar nuevos costes y trabas administrativas que obstaculizan el crecimiento sostenido del empleo.

Asimismo, considera fundamental que medidas como los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional se alineen con los índices de productividad y las condiciones económicas del momento. Las modificaciones normativas que se implementen sin contar con el respaldo del Diálogo Social son, en su opinión, "contraproducentes, ya que obstaculizan la reactivación empresarial y la creación de puestos de trabajo estables".

Desde la patronal castellanoleonesa entienden que deben implementarse políticas económicas basadas en una consideración rigurosa de las necesidades empresariales y en garantizar la participación activa de todos los sectores representados. Ello--continúa-- constituye el marco indispensable para potenciar la inversión, estimular la economía y garantizar la creación de puestos de trabajo.