CEOE inicia la campaña 'Unamos Valla y Dolid' para reactivar el debate del soterramiento, la mejor solución de futuro

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, en el tren turístico de 'Valla' en la campaña para retomar el debate del soterramiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) Valladolid ha puesto en marcha la campaña 'Unamos Valla y Dolid' con el fin de reactivar el debate del soterramiento, que consideran la mejor solución para el futuro de la ciudad frente a la división actual cuando además hay proyectos de instalación de nuevas empresas en un momento "brillante".

Así lo ha señalado el presidente de la patronal, Carlos Magdaleno, quien ha presentado esta iniciativa, que cuenta con una página web (https://www.unamosvallaydolid.com/) en la que se podrá encontrar toda la información sobre la historia del soterramiento y las decisiones que se han tomado y que se ha difundido durante este lunes y martes con dos trenes turísticos, el de 'Valla' y el de 'Dolid', cada uno con un recorrido por un lado y otro de la vía.

Lo que se pretende es retomar algo que se ha dejado "dormido" como el debate del soterramiento, para lo que ha afirmado que se reunirán con asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos e incluso instituciones para intentar retomar el debate de lo que consideran la mejor solución de futuro para la ciudad y evitar que quede dividida, con 100.000 personas al otro lado de la vía.

Magdaleno ha presentado la iniciativa un día después de que Adif haya anunciado que llevará al juzgado la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) ante la negativa de Ayuntamiento y Junta a acceder a que ésta se disuelva cuando se vive un momento en el que se ha conseguido que Valladolid "se vuelva a situar en el radar de la gran industria, de la innovación tecnológica y de decisiones que pueden marcar el futuro".

Magdaleno ha afirmado que hay oportunidades que "en muchos casos están muy avanzadas" e iniciativas de establecimiento de nuevas empresas, algunas de "gran tamaño", y se están impulsando los contactos internacionales.

Sin embargo, a la vez hay un problema "muy serio" porque Valladolid "está partida en dos", en lo que han llamado "Valla" y "Dolid", "un inconveniente de suma gravedad para los empresarios pero también para los ciudadanos, para el gran Valladolid".

El presidente de la patronal, que ha recordado que desde 1998 no ha variado su opinión, ha insistido en que consideran que el ferrocarril es una "barrera física" y "social" que dificulta la movilidad, la inversión, la cohesión y que afecta a la percepción y la competitividad de la ciudad y se va "de espaldas a 100.000 habitantes y sus barrios" porque no atraen iniciativas al ser "feos" por el "muro" que tienen delante.

"Nos está condicionando la inversión, la vida diaria", ha aseverado Carlos Magdaleno, quien ha advertido de que la solución "no pasa por tener 16 pasarelas o 16 toperas que pasen por debajo de la vía" porque no hace que "se sume" y que no haya barreras.

FUTURO DE CIUDAD

Por el contrario, se quiere que la ciudad sea un centro logístico "en el siglo XXI" porque tiene capacidad de ello, teniendo en cuenta el Corredor Atlántico, "que va a tener un nodo de los más importantes de España en Valladolid, con más trenes de alta velocidad".

En este marco, ha asegurado que lo que CEOE quiere es "vender" y "activar" Valladolid sin olvidarse de la gente, de las 100.000 personas que están al otro lado de la vía, cuando llegan malas noticias cuando dicen que no hay acuerdos entre los políticos. "Nosotros con los políticos en esto no queremos saber nada", ha aclarado Magdaleno, quien ha señalado que lo que llevan a cabo es una iniciativa empresarial y social.

La campaña trata de mostrar una ciudad "dividida" por una barrera que es la vía. "Es penoso la tristeza que genera todas esas calles, negocios cerrados, persianas bajadas, pintadas", ha lamentado Magdaleno, quien considera que se ha "dejado dormir" el debate sobre el soterramiento.

"Queremos que Valladolid se active y sea la Valladolid parecida a las grandes ciudades que se han revolucionado", ha señalado el presidente de la patronal, quien ha afirmado que tratan de conseguir "que se vuelva a hablar del soterramiento".

Magdaleno, quien ha reconocido que están "cansados" y "agotados" de esta cuestión, ha incidido en que "se habla poco" del soterramiento al otro lado de la vía y no se tiene en cuenta lo "importante" que es.

Además, ha destacado la "generosidad" de la ciudad, que ha "regalado" el terreno para los nuevos talleres de Renfe, por lo que cree que no se puede decir que no se ha "aportado".

"Si conseguimos que los ciudadanos de Valladolid se muevan, se vuelva a hablar, conseguiremos que tenga posibilidades ese proyecto que nunca debería haber dejado de tenerla", ha insistido el presidente de CEOE, quien ha reiterado que la iniciativa tiene como fin "despertar" a la ciudad y poner Valladolid "en un futuro posible" el proyecto que lleva desde 2002 "dando vueltas", cuando otras ciudades ya lo tienen, con aportaciones a la financiación de la obra de diferentes magnitudes, pero que en algunos casos han llegado al cien por cien.

Asimismo, ha rechazado que se ponga como excusa el tema del dinero y ha hecho un paralelismo con el inicio de la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona, que ahora se ha terminado. "Algún problema de dinero tuvieron, pero el reto, la ilusión, el trabajo ha conseguido que vaya a ser un escudo para Barcelona, para aumentar las visitas y la riqueza de la ciudad", ha matizado, tras lo que ha citado los ejemplos de otras ciudades con otros edificios o infraestructuras.

VIABILIDAD

"Hay posibilidades", ha asegurado Carlos Magdaleno, quien ha explicado que en la Mesa del Soterramiento con la que cuenta el Ayuntamiento están casi todos los colegios profesionales y todos dicen que "se puede hacer", pero considera que para ello hay que "activar a todo el mundo", tanto asociaciones vecinales como comerciantes, sindicatos o colegios profesionales.

"No entendemos una sola razón de que nadie desee eso", ha añadido el presidente de CEOE Valladolid, quien ha reiterado que "no hay otra posibilidad mejor".

En cuanto a posibles inconvenientes como la construcción de la nueva estación, Carlos Magdaleno, quien ha señalado la dificultad para encontrar dinero para soterrar la vía pero "aparece" para hacer la estación, ha afirmado que los micropilotes con los que se va a construir "dificultan" pero no "imposibilitan" el soterramiento.

Aún así, considera que "lo mejor" sería abrir un diálogo entre todos, y pararse a pensar cómo se hace o si para hacer el soterramiento se tendrían que modificar esos pilotes, pero ha mantenido que, por mucho que se quiera poner fin al soterramiento, con la estación no se logra, aunque pueda encarecerlo.

"Lo único que sé es que ni la estación ni nada nos va a parar para impulsar el soterramiento", ha señalado Carlos Magdaleno, quien ha criticado el "desacuerdo absurdo" que han tenido las opciones políticas y ha defendido que hay muchas formas del soterramiento, por fases, con tuneladoras o con muros pantalla.

"Ganaríamos bastante si nos sentáramos todos, todos los que tenemos intereses, que somos todos los ciudadanos, a buscar una solución", ha aseverado el presidente de CEOE, que ha incidido en que "en una ciudad mandan los habitantes" y considera que aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, diga que "se ha acabado", se respeta, pero no se comparte, y le anima e impulsa a conseguir lo que se quiere porque "técnicamente" es viable.

Magdaleno ha añadido que lo que se quiere es que los ciudadanos, la sociedad civil y no el Ayuntamiento puedan decidir lo que quieran y después el Consistorio "ejecute" lo que la ciudadanía quiere y el Ministerio lo que le piden. "Eso es el orden razonable de las cosas. A ver si de una vez por todas hacemos que la gente se despierte porque nos tienen agotados", ha concluido.