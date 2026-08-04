CEOE ve "preocupantes" los datos de julio y exige medidas urgentes para proteger a las empresas

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha calificado de "preocupantes" los datos del paro registrado correspondientes al mes de julio, cuando el desempleo creció en 2.053 personas, cuarta mayor subida absoluta--, y ha exigido medidas urgentes para proteger a las empresas ante las "serias dificultades" y la "falta de estabilidad" del tejido productivo de la Comunidad.

A esto ha añadido el "débil aumento" del número de afiliados a la Seguridad Social, con un 0,61 por ciento más que el mes anterior y "apenas" 6.170 cotizantes más que en junio.

"Desde la organización empresarial consideramos estos datos como una mala noticia para la Comunidad y subrayamos la necesidad de interpretar esta evolución negativa como una señal de advertencia a largo plazo", ha explicado la patronal de Castilla y León que considera "imperativo" que las empresas cuenten con un entorno que fomente la inversión y la contratación y elimine "de forma inmediata" cualquier factor que actúe como freno.

CEOE Castilla y León ha incidido en que esta necesidad es "aún más urgente" en julio, cuando las empresas y autónomos de las zonas rurales afrontan las "graves consecuencias económicas y operativas" de los incendios forestales que están afectando en las últimas semanas a la Comunidad, con focos de especial gravedad en provincias como Ávila o Zamora, "lo que debilita aún más la economía local".

En este sentido ha marcado como "hoja de ruta" la necesidad de contar con "marcos normativos predecibles que favorezcan, y no penalicen, la actividad empresarial". Asimismo, considera "esencial" frenar cualquier iniciativa que añada rigidez laboral o cargas financieras innecesarias desde el convencimiento de que evitar este tipo de medidas "es el único camino para devolver la competitividad" a una base empresarial compuesta mayoritariamente por pymes y autónomos "que ya no disponen de margen de maniobra".

Por último, CEOE ha reafirmado su "plena disposición" al diálogo con la administración y ha insistido en la importancia de implementar "ayudas ágiles" para los sectores afectados por el fuego y negociar marcos de competitividad estables que frenen la destrucción de empleo. "Solo a través de una colaboración estrecha y un marco normativo predecible, que permita a las empresas planificar con garantías, lograremos revertir estos malos datos, superar la estacionalidad y garantizar el futuro económico y social de Castilla y León", ha defendido la patronal.