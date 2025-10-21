CEOECyL define de "barbaridad" y "ataque a la empresa" la propuesta del Gobierno de subir la cuota de autónomos

Archivo - El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, participa en los Encuentros Informativos de Europa Press y Unicaja, a 23 de septiembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha calificado de "auténtica barbaridad" el planteamiento de la subida de cuotas a los autónomos incluida en la primera propuesta del Gobierno central y ha considerado que supone "un ataque directo a la empresa", al dejar al colectivo "sin posibilidad de maniobra".

"Parece que hay un ataque directo a la empresa, que quieren que desaparezcamos porque debemos de ser incómodos", ha manifestado Aparicio. Asimismo, el presidente ha tachado la medida de "otra ocurrencia más" por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En este marco, el dirigente empresarial ha señalado la "marcha atrás" del Ejecutivo tras la presentación de una nueva propuesta que plantea congelar las cuotas para los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos entre 670 y 1.166,7 euros mensuales, y aplicar subidas de entre el 1 y el 2 por ciento para los autónomos superiores a los 1.166,7 euros.

La primera propuesta del Ministerio contemplaba incrementos de entre 17,37 y 206,24 euros mensuales a partir de 2026, en función de los rendimientos netos, lo que generó críticas de asociaciones de autónomos y de diversos grupos parlamentarios.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha coincidido en cuestionar la política fiscal del Ejecutivo central y ha advertido de que "el error del Gobierno es siempre buscar qué impuestos o cuotas sociales hay que subir".

"Nosotros vamos en la línea justo inversa: reducir impuestos y, como mucho, congelarlos para que no crezcan", ha subrayado el consejero en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, Carriedo ha recordado que los Presupuestos autonómicos incluyen un fondo de 30 millones de euros para ayudar a 100.000 autónomos con 300 euros por beneficiario, con el objetivo de "compensar" las subidas de cotizaciones aplicadas por el Gobierno.