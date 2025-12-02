CEOECyL llama a las administraciones a intensificar medidas de impulso empresarial y reivindica el Diálogo Social

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha asegurado que los datos del paro del mes de noviembre que se han conocido este lunes, con 1.035 desempleados más en la Comunidad, confirman "la continuidad de una evolución desfavorable del mercado laboral en la región, por lo que ha hecho un llamamiento a las administraciones para "intensificar las medidas de estímulo a la actividad empresarial".

Asimismo, la patronal considera "imprescindible" priorizar aquellas inversiones y regulaciones que favorezcan el aumento de la productividad y el fortalecimiento estructural de la competitividad, y que "son los dos elementos que determinan la capacidad del tejido empresarial para generar empleo estable y riqueza en la región".

La patronal reitera su apoyo a las políticas que impulsan el crecimiento económico, y ha defendido que el Diálogo Social en Castilla y León "no es únicamente un espacio de encuentro, sino la principal herramienta de la que dispone el Gobierno autonómico para avanzar hacia un objetivo compartido para la consolidación del empleo y su expansión futura".