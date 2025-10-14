CEOECyL llama a los grupos parlamentarios a negociar las cuentas de 2026 para evitar una nueva prórroga

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que se sienten a negociar el proyecto de presupuestos para 2026 evitar "una nueva prórroga presupuestaria" al considerar que en la propuesta dada a conocer este martes por el presidente de la Junta se ve "esfuerzo expansivo, compromiso con los servicios públicos y el medio rural, así como el mantenimiento de una fiscalidad moderada".

"A falta de un estudio más detallado", la patronal de Castilla y León destaca el crecimiento del presupuesto un 7,9 por ciento; lo que es para CEOE CyL "una oportunidad significativa para impulsar el desarrollo económico, reforzar la cohesión territorial y mejorar la competitividad empresarial, siempre que se orienten correctamente las partidas y se garantice una ejecución eficaz".

Asimismo, la Confederación pide participar en el diseño de las políticas de la Comunidad "en línea con los principios de colaboración público-privada y, por tanto, debería aplicarse también en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales", como se recoge en los acuerdos del Diálogo Social y no "con el preocupante carácter público" que ha anunciado hoy el presidente de la Junta.

Igualmente, CEOE CyL valora que se plantee "la fiscalidad más baja de la historia" y considera que es un "enfoque se mantenga para atraer y retener inversión, talento y empleo.