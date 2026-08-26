Cerca de 200 de 44 artistas obras completan la edición 2026 de la muestra palentina Expo Aire

Inauguración De 'Arte En La Naturaleza. Expo Aire’ - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 obras de 44 creadores de diferentes disciplinas artísticas pueden verse desde hoy en la exposición al aire libre 'Arte en la Naturaleza. Expo Aire' en la Huerta de Guadián de Palencia, una de las actividades del programa de las Ferias y Fiestas de San Antolín.

La muestra, organizada por la Asociación Cultural Grupo Muriel con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, permanecerá abierta entre el 26 y el 30 de agosto y reunirá cerca de 200 obras de creadores locales, nacionales e internacionales.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha invitado a los palentinos y visitantes a disfrutar de "esta combinación de naturaleza y arte tan especial".

La cita, que se celebra desde su primera edición en 1984, se ha consolidado como un referente cultural en Palencia, en una edición en las que las obras vuelven a instalarse entre los árboles y senderos del histórico parque.

Para integrarlas en el entorno natural, la organización ha dispuesto 26 nuevos paneles diseñados para la exposición.

Durante el acto, la Asociación Cultural Muriel ha entregado una distinción a la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Palencia "por su continua y estrecha colaboración técnica en el montaje y las necesidades de la muestra", como han destacado desde la organización.

También se ha reconocido la labor de la escritora Carmen Arroyo "por su apoyo y colaboración con la asociación cultural".

Además, se ha rendido un homenaje póstumo a Pilar González, integrante activa de la asociación Muriel fallecida este año.

La edición de 2026 vuelve a contar con creadores palentinos, junto a artistas procedentes del País Vasco, Cantabria, La Rioja, Madrid y Castilla y León, además de una artista invitada desde Francia.

En pintura participan Carmen Rivera, Damián Simal Merino, Eugenio Renedo, Felix Angulo, Rafael Alonso, José Antonio Cagigal, José Luis Mesón 'Pepelu', Manuel Ruesga, Mari Cruz Antolín Gutiérrez, Roberto Labrador Pizarro, Soraya Triana, Mari Ros y Antonio de la Peña, de Palencia; Juan Carlos Camarero 'Juancas', Rufino Martín Boltrán, Juan Carlos González, Julio Arranz Hernández y Sergio Duque, de Valladolid; Eva Palacios y Pedro Barrios, de Cantabria; Ana Arranz Pascual, de Segovia; Eduardo Alsasua, de Álava; Toñi Fernández Vecilla, de Zamora; José Antonio Muñoz Bernardo, de Salamanca; María Ángeles Ruiz Gómez, de La Rioja; e Iker Mugarra, de Vizcaya.

La sección de escultura reúne a Francisco Gómez, Alfredo Martín, Paulino Mena, Clemente Urueña, Gonzalo Trigueros, Teo Calvo, Aquilino Chacón 'Quili', David Calvo, Raúl Abad y Jesús Salán, de Palencia; José Díez 'LOUA' y Baltasar de la Cruz 'Balta', de Valladolid; Juan Jesús Villaverde, de Ávila; Julio Carazo, de Burgos; y Martine Vallée, de Francia.

En cerámica participa la palentina Victoria L. París (Victoria Luengo París), mientras que en grabados estará Martine Vallée, que participa también de forma excepcional en la sección de escultura.

El evento cuenta, además del patrocinio municipal, con la colaboración de la Asociación Cultural Distrito Cinco, la impresión de Copytoner Palencia y el apoyo de Floristería Sabadell, SEDA (Olam Group Company), Restaurante Bariloche Café, PTL (Palentina Transporte Logística S.L.), Servicios Eléctricos J&E, La Cervecería San José, München Studio Cocina, Vivaldi Floristas y Estudio de Pintura y Escultura Ana Arranz Pascual.