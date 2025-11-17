Cerca de 200 deportistas se darán el próximo fin de semana en Valladolid en el nacional de Kendo

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Lalo García de Valladolid acogerá los próximos 22 y 23 de noviembre el Campeonato de España de Kendo, en categoría infantil, cadete, junior y senior, tanto masculino como femenino, una competición que reunirá a representantes de hasta 13 Comunidades Autónomas y más de 150 participantes entre deportistas, árbitros y responsables de las diferentes delegaciones.

Según uno de los responsables de la organización de este evento y miembro de la Federación de Judo y DD.AA Roberto Rodríguez el Kendo es "la esgrima tradicional japonés". "Viene del mundo de los samuráis y aquí lo vamos a ver en su versión más deportiva. Es un deporte de contacto, pero es bastante seguro. Además, contamos con protecciones para evitar daño. El arma que se utiliza es el 'Shinaí, una espada de bambú, que en este caso se forma con cuatro piezas de bambú ensambladas", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La competición arrancará el sábado por la mañana con las categorías junior, cadete e infantil mixtos. Por la tarde será el turno de los equipos senior, masculinos y femeninos, mientras que el domingo se cerrará el Campeonato de España con la competición senior individual.

La presentación del Campeonato de España ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el presidente de la Federación Regional, Vicente Zarza, ha subrayado que es la "primera vez" que Valladolid acoge una competición de este tipo ya que habitualmente se suele organizar en Madrid. "Es un deporte muy espectacular y que va a llamar mucho la atención. Son más de 40 años del Kendo en nuestro país y hoy es un lujo poder tener más de 150 deportistas en este Campeonato", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha reafirmado la apuesta de Valladolid "por traer eventos deportivos y, en este caso, una disciplina no tan conocida pero igualmente atractiva para el público que quiera acercarse a verlo". "Una competición que aúna lo deportivo con la concentración de las artes marciales", ha concluido.