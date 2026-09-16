Cerca de 30 puestos ofrecerán productos artesanales en el XV Mercado del Queso de Villalón (Valladolid) este sábado

El alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, junto al diputado David de la Viuda en la presentación del XV Mercado del Queso. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 puestos ofrecerán productos artesanales en el XV Mercado del Queso de Villalón de Campos (Valladolid) este sábado, 19 de septiembre, una cita "consolidada" en el calendario agroalimentario de la provincia.

El Mercado del Queso nació en 2010 con el objetivo de "recuperar y poner en valor una tradición profundamente ligada a la historia de Villalón de Campos" y en la actualidad se ha convertido en una cita que produce un "enorme orgullo" en el municipio, según ha destacado el alcalde, José Ángel Alonso, en la presentación este miércoles en el Palacio de Pimentel.

En esta XV edición, unos 30 puestos ofrecerán una variada selección de productos artesanales, con queseros procedentes de distintas regiones de España, como Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Baleares, entre otras.

Además, se podrán encontrar yogures artesanales, miel, repostería, crepes, kebabs o hamburguesas, todo ello distribuido en la calle La Rúa y la Plaza del Rollo, que, junto al Museo del Queso, acogerán esta jornada.

El evento estará "repleto" de actividades para todos los públicos, incluidos talleres participativos de elaboración de queso, talleres de pan, actividades infantiles, pintacaras, catas dirigidas, animación de calle o degustaciones populares, entre otras.

PROGRAMACIÓN

El Mercado abrirá sus puertas a las 11.00 horas, y a las 11.30 comenzará el primer taller participativo de elaboración de queso en el Museo del Queso y, desde las 12.00 horas, se sucederán propuestas para los más pequeños, como el taller infantil 'Tejiendo en Telares', pintacaras y talleres de elaboración de pan.

A las 13.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial del XV Mercado del Queso, que correrá a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Víctor Caramanzana.

Tras el acto se servirá una tapa de queso a los asistentes y, posteriormente, entre las 13.00 y las 15.00 horas se celebrará la primera degustación popular de queso, con un precio de 1,50 euros. Ya a las 13.30 horas tendrá lugar una cata dirigida por Paloma Gómez, de 'Los Quesos de Juan'. además de un nuevo taller participativo de elaboración de queso.

La programación continuará por la tarde desde las 17.00 horas con nuevos talleres de elaboración de queso, la actividad infantil 'Pintar Quesos es un Arte', cestería de mimbre, talleres de pan, pintacaras y una segunda cata de quesos.

Asimismo, entre las 18.30 y las 21.00 horas se celebrará otra degustación popular y el cierre del Mercado está previsto a las 21.00 horas. Las catas y los talleres de elaboración de queso tendrán un precio de tres euros.

Las inscripciones previas podrán realizarse hasta el propio día 19 a las 14.00 horas mediante WhatsApp en el número habilitado por la organización, siempre con posibilidad de inscripción presencial si quedasen plazas.

De forma paralela, durante toda la jornada habrá puertas abiertas en el Museo del Queso, atracciones infantiles y animación a cargo del grupo de dulzainas 'Los Fogatos' y del grupo de teatro KAMARU, con el pasacalles 'Beee de Oveja'.

Otro de los símbolos de esta cita volverá a ser la Cheese Parade, la exposición al aire libre de grandes esculturas con forma de queso intervenidas artísticamente por creadores vinculados a Tierra de Campos.

La iniciativa une la tradición quesera de Villalón con la creación artística y se ha convertido en "una de las imágenes más reconocibles" de esta cita que confía en superar los 3.000 visitantes registrados en la anterior edición a la vez que mantiene un "carácter cercano y auténtico".