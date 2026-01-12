Cerca de 400 expertos de España y Portugal abordarán en Soria la mejora del estado de los ríos

De izquierda a derecha: Godé, Lafuente y Martínez presentan el V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - EUROPA PRESS

SORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 expertos de España y Portugal abordarán del 10 al 12 de enero en Soria la mejora del estado de los ríos, dentro del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRíos 2026), organizado por el Ciref (Centro Ibérico de Restauración Fluvial).

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha presentado el evento como un espacio para "mejorar el estado de los ríos" y que será "muy importante para la ciudad de Soria".

El director del Ciref, Lluis Godé, ha detallado que se ha elegido Soria "por el buen hacer de la CHD en restauración fluvial, por la cuenca compartida entre España y Portugal". De momento se han recibido cerca de 200 propuestas de comunicaciones para la cita.

El lema del congreso es 'Restaurar las arterias del territorio para aumentar la resiliencia ante el cambio climático'. Godé ha avanzado que habrá "seis áreas técnicas" en las cuales ya se está trabajando "para lograr el mejor programa posible".

En este sentido, también se contempla la posibilidad de visitar actuaciones de restauración fluvial que puedan despertar interés en la zona de Soria para los congresistas.

Godé ha señalado que es necesaria "una mejor cogobernanza en la gestión de las aguas y ecosistemas" y estos congresos "sirven para escuchar tantas voces como se pueda desde los diversos sectores".

"Intentaremos que se escuchen todas las voces posibles, desde las voces científico-técnicas, hasta las gentes del territorio, incluidos pescadores, agricultores, hidroeléctricas y organismos vinculados a lo fluvial", ha recalcado el director del Ciref.

ACTUACIONES

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha recordado el trabajo realizado en la ciudad en materia fluvial, cuando la nueva depuradora "ya está entrando al cien por cien de rendimiento".

El alcalde ha destacado que, próximamente se firmará un acuerdo para poder realizar actuaciones en el Azud de Buitrago, de donde se capta el agua de boca de la ciudad. También ha valorado las inversiones en la recuperación de las márgenes del Duero para que la ciudad "dejase de dar la espalda al río".

Martínez ha recordado que otro de los proyectos que permitirá disfrutar del río es el barco turístico que el Ayuntamiento pretende poner en marcha en 2026.