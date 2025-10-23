Cerca de 400 personas exigen a la Junta cumplir el convenio y piden a Mañueco que "tome las riendas"

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 personas han exigido ante la Consejería de la Presidencia que la Junta de Castilla y León cumpla el convenio de personal laboral firmado hace dos años y lleve a cabo la reclasificación y han asegurado que pedirán al presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, que "tome las riendas" en este asunto.

Los sindicatos han exigido negociar y que la Junta cumpla sus compromisos y han acusado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, de impedir el cumplimiento de algunos de los puntos fundamentales que se recogen en el convenio, según ha señalado el responsable del sector autonómico de comisiones obreras, Juan Carlos Hernández.

Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha reprochado a la Junta que cuando se firmó el convenio hace dos años se hablara de la "modernización de la Función Pública", que tiene una parte que consiste en que los grupos académicos y los títulos académicos tengan una consonancia directa con las categorías profesionales, pero no se lleva a cabo una reclasicación que lo haga efectivo.

En la misma línea, el coordinador de personal laboral de CGT de la Junta de Castilla y León, Albergo García Sanz, ha cuestionado la credibilidad con la que se presenta el PP con un programa electoral si "incumplen" lo firmado "de puño y letra".