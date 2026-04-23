Cerca de 7.500 personas participan en la fiesta de Villalar a las 12.00 horas

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.500 personas, 2.500 vehículos y 17 autobuses se han registrado a las 12.00 horas en Villalar de los Comuneros, donde se celebran los actos con motivo del Día de Castilla y León, según datos facilitados pos la Subdelegación del Gobierno.

La jornada de este 23 de abril transcurre sin incidentes tras una noche también caracterizada por la normalidad en la que alrededor de 1.000 personas han dormido acampadas en la localidad.

El sol, con temperaturas por encima de los 20 grados, acompañan la fiesta en Villalar, que ha arrancado esta mañana con la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional en un acto en la Casa de la Cultura en el que ha estado presente el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

Posteriormente, sobre las 10.30 horas, ha tenido lugar la ofrenda floral en el monolito homenaje a los comuneros, Bravo, Padilla, Maldonado y María Pacheco, con cuatro crespones de flores, en un acto institucional en el que, entre otros, han participado el alcalde, Luis Alonso Laguna; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, los representantes de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, y en el que el Nuevo Mester de Juglaría ha entonado el 'Canto de esperanza'.

Tras ello, se ha desarrollado un acto del PSOE en el monolito de los comuneros, con la participación del expresidente de la Junta Demetrio Madrid y el secretario autonómico de la formación, Carlos Martínez, además de los ministros Redondo y Óscar Puente.

La jornada continúa en la campa, con la lectura del manifiesto y la repetición del 'Canto a la esperanza' sobre el escenario principal, en un año en el que se cumple el 50 aniversario del inicio de la concentración en la localidad y en el que, además, también se celebra meido siglo del himno de la fiesta comunera.