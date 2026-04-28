Cerca de un centenar de motos participarán en la Vuelta Mototurística por Soria que organiza en mayo La Leyenda Continúa

Cartel de la Vuelta Mototurística a Soria que organiza La Leyenda Continúa. - LA LEYENDA CONTINÚA

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de motocicletas recorrerán la provincia de Soria entre los días 29 y 31 de mayo en la Vuelta Mototurística que organiza el club La Leyenda Continúa.

El motoclub, organizador de la concentración invernal de mismo nombre en Cantalejo (Segovia), ha agotado las plazas para este evento, que durante los últimos 30 años ha desarrollado estas rutas fundamentalmente por Valladolid y ahora recorre toda Castilla y León.

Así, Soria se convertirá ese fin de semana en el epicentro del mototurismo nacional con una ruta exclusiva que recorre sus parajes más emblemáticos bajo el lema 'Soria, ni te la imaginas'.

La Leyenda Continúa, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado el "éxito absoluto" de esta nueva edición, que consolida al evento como una de las citas "de referencia" para los amantes de las dos ruedas.

Soria, "a menudo considerada la gran desconocida", será el escenario de una travesía diseñada para descubrir la riqueza paisajística, la historia medieval y la autenticidad que caracterizan a este territorio, ha añadido el motoclub.

La ruta ofrecerá una "inmersión total" en la provincia con un recorrido por carreteras que destacan por su belleza y calidad para el mototurismo.

La organización trata de apostar por un evento "de calidad y hermandad fiel a su filosofía" y por ello mantiene un formato de plazas limitadas que permita garantizar la seguridad de los participantes y el disfrute máximo de los recorridos.

"El hecho de haber colgado el cartel de 'completo' en tiempo récord subraya el interés creciente por Soria como destino de aventura y cultura", ha añadido el motoclub organizador, que ha apuntado que el itinerario, que se mantiene como una experiencia exclusiva para los inscritos, llevará al convoy motero por rincones que escapan a las rutas turísticas convencionales para poner en valor el patrimonio natural y humano de las tierras sorianas, y también gastronómico.