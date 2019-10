Cerca de medio millar de empleados públicos reclama en Valladolid las 35 horas

455220.1.644.368.20191003140819

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millar de empleados públicos ha reclamado en Valladolid la recuperación de la jornada de 35 horas en una concentración convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, cuyos responsables han advertido de que "no pararán" hasta lograr su objetivo y se cumpla el acuerdo firmado para ello.

La concentración, respaldada también por otros sindicatos sectoriales como CESM, Satse o Anpe, se ha desarrollado a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta, donde han desplegado una pancarta en la que se podía leer 'Junta de Castilla y León. Cumple tus acuerdos' o 'Sanidad y Educación. Por nuestros derechos. Por nuestra profesión' y han coreado gritos como "35 horas ya", "a la huelga" o "Mañueco, capullo, esto no es tuyo".

En el transcurso de la concentración los responsables sindicales se han reunido con el delegado territorial de la Junta en Valladolid, augusto Cobos, al que en un encuentro "cordial", "amigable" y en un "clima de respeto" han transmitido sus reivindicaciones, ante las cuales ha sido "muy receptivo".

Según los sindicatos ha señalado entender su petición porque es empleado público pero en su función de representante de la Junta ha explicado que el Ejecutivo autonómico se presta a negociar pero en mesas sectoriales, algo que los representantes de los empleados públicos rechazan.

En el marco de la concentración, que ha supuesto el corte de la calle Duque de la Victoria de Valladolid durante algo más de una hora, los sindicatos han reclamado a la Junta que cumpla el compromiso firmado en mayo para la recuperación de las 35 horas.

Así, el secretario provincial de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Javier Garrido, ha señalado que con la protesta se pretende manifestar el "rechazo y disconformidad" con la "ruptura" del acuerdo firmado con el anterior Gobierno en mayo para la recuperación de las 35 horas.

"No entendemos que no se respeten los acuerdos firmados, lo cual genera una desconfianza e inseguridad no sólo en el tema de las 35 horas sino en las otras mesas de negociación que puedan existir para llegar a acuerdos en otras materias", ha advertido el responsable de UGT, quien además ha criticado que el PP haya presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta a la Junta a intentar llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales en torno a este tema.

"Es una desfachatez", ha añadido Garrido, quien ha explicado que consideran que esta cuestión es algo "electoralista" porque tienen "guerras internas" en el PP y Cs de cara a las próximas elecciones, por lo que creen que "utilizan" a los sindicatos y los empleados públicos de Castilla y León, para sus "artimañas políticas" y "hacer su juego electoral" para sacar "los réditos que no pueden conseguir de otra manera".