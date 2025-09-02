Cerca de una treintena de casetas protagoniza una nueva Feria de Día en Salamanca del 4 al 15 de septiembre

Concejales Del Ayuntamiento De Salamanca Y Miembros De La Asociación De Hostelería, En La Presentación De La Feria De Día. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Día 2025 en Salamanca estará protagonizada este año por 28 casetas, cuyo servicio se inaugurará el jueves 4 de septiembre y finalizará el 15 de septiembre. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, ha manifestado la ilusión de "volver a participar en las fiestas de nuestra ciudad y con la esperanza del disfrute de los salmantinos y turistas" durante la presentación de esta iniciativa.

Los montajes de las casetas han comenzado el día 31 de agosto, mientras que la inauguración será el 4 jueves a las 13.30 en la zona del Mercado Central y finalizará el día 15 de septiembre, por lo que los desmontajes se han establecido para los días 16 y 17 de septiembre.

El horario de las casetas, como ha indicado Moro, será de 12.00 a 00.30 horas, excepto vísperas de festivos y festivos, en los que será de 12.00 a 1.00 horas. Con relación a la música, y como en ediciones anteriores, para mantener el respeto al descanso de los vecinos, el horario de la música en las casetas será de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 00.00 todos los días.

Moro ha añadido, además, que el precio de la consumición con el pincho será de 3,5 euros como desde hace dos años, ya que se han mantenido los precios. Este año la ciudad contará con cinco zonas de casetas que son el Parque de la Alamedilla (6 montajes), Plaza de los Bandos (12), Plaza del Mercado (4), calle Rector Lucena (3) y Rúa Mayor (3). En la zona de los Bandos, Rector Lucena y Alamedilla se situarán baños portátiles, y en la Rúa y el Mercado serán los establecimientos los que cederán sus baños para el uso de los clientes.

Moro ha añadido que en la Feria de Día 2025 se llevarán a cabo distintas acciones como el día de Insolamis el 10 de septiembre a las 12.30 en la zona de la Alamedilla. En esa misma zona, habrá actuaciones musicales los días 4, 5, 6 y 7 a partir de las 20 horas.

En la zona del Mercado, tendrá lugar la actuación de una charanga el sábado 6 y el domingo 14 de septiembre. En la zona de Los Bandos, habrá una charanga el domingo 7 a las 14 horas y el 9, 10 y 13, a las 19 horas. Además, la Asociación de Hosteleros colaborará con asociaciones de moteros que harán un recorrido por la ciudad para terminar a las 13.00 horas en la Alamedilla el día 7 de septiembre.

Como en otras ediciones, se podrá hacer una valoración del pincho de Feria, para lo que se contará con cartelería en cada una de las casetas donde, a través de un código QR, se descarga una aplicación para realizar la valoración del mejor pincho de Feria.

Cada caseta podrá tener cuatro pinchos (incluido el pincho de feria) y a mediodía podrán tener un pincho de cuchara. De este modo la organización lleva un control diario de los productos que se deben tener en la caseta, su trazabilidad y su modo de conservación.

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, ha subrayado Moro, se ha apostado por la calidad y para ello se ha contado con la colaboración de la Empresa Trasanam Y Biorama, empresas salmantinas de control de calidad y seguridad alimentaria.

Junto a Jorge Moro, han acudido a la presentación de la Feria la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín; el concejal de Fomento, Urbanismo, Policía Administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial, Fernando Carabias, y el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva.

Carabias ha reconocido que este miércoles se reunirá la Junta de Seguridad para establecer el dispositivo del conjunto de Ferias y Fiestas, aunque ya se ha adelantado desde el área de Medio Ambiente que habrá contenedores de envases de plásticos, vidrio y de restos orgánicos en cada caseta, se hará una recogida de residuos cada noche, así como tareas de desengrasado.

Por otro lado, se repartirán pulseras con el lema 'Con miedo no hay fiesta', para luchar contra la violencia de género.