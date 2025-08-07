Cerca de una treintena de medios trabaja en la extinción de un incendio en Ciudad Rodrigo (Salamanca) - JCYL

SALAMANCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una treintena de medios aéreos y terrestres trabaja en la extinción de un incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de Campillo de Azaba, en la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo.

Las llamas se han originado sobre las 17.24 horas de este jueves por causas que se investigan, según se desprende de los datos que proporciona la página de la Junta Inforcyl.

El incendio cuenta con un dispositivo formado por 28 medios aéreos y terrestres. En concreto, dos técnicos, seis agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cinco autobombas, dos bulldozer, cuatro brigadas helitransportadas y cuatro helicópteros.