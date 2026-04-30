Cermi CyL exige más avances para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de una forma "plena"

Celebración del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que se cumplen 20 años. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León, Francisco Sardón, ha exigido "llevar lo que pone en el papel" a efecto y lograr el objetivo de que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos de una forma "plena".

Sardón se ha expresado así en el marco de la celebración del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo 20 aniversario se conmemora el 3 de mayo, pero cuya celebración se ha desarrollado este jueves en la Diputación de Valladolid en un acto al que ha asistido su presidente, Conrado Íscar, los portavoces de todos los grupos políticos en la institución así como representantes de las diferentes entidades que integran el Cermi.

En este marco, Francisco Sardón ha reivindicado la Convención, que recoge el "anhelo" de las personas con discapacidad de vivir en igualdad y poder ejercer todos sus derechos y las necesidades de estos colectivos para poder hacerlo.

Sardón ha explicado que las personas con discapacidad quieren que se lleve a efecto todo lo que se recoge en la Convención, un compendio normativo que ha afirmado recoge todo un articulado fundamentado en los derechos de las personas con discapacidad y los "anhelos, las ambiciones y las necesidades de las personas con discapacidad", que quieren y vivir en un mundo "marcado por la igualdad de oportunidades", "inclusivo".

En esta línea, ha apuntado las personas con discapacidad "quieren formar parte activa" y aportar todo su "valor, conocimiento y talento" al progreso general de la sociedad.

"Queremos, después de 20 años, que se lleve a efecto todo lo que la Convención recoge en cuanto a igualdad de oportunidades, ya que aún las personas con discapacidad no podemos decir que podamos cumplir con todos nuestros derechos de forma plena y en ese sentido exigimos que lo que está en el papel se lleve al hecho actualmente", ha afirmado.

El presidente de Cermi Castilla y León ha incidido en que "no es baladí" celebrar el acto en la Diputación, institución que ha asegurado es "de las administraciones más cercanas" y está "siempre comprometida" con la discapacidad.

Por su parte, Conrado Íscar ha expresado el apoyo a la igualdad, en la que ha asegurado que nada sería posible si no fuera por las entidades del Tercer Sector y ha asegurado que todos "juntos" llegarán al fin que se han marcado.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha incidido, en la celebración del 20 aniversario de la Convención, que ésta es una "guía" pero también una "promesa de futuro".

"Los importantes son las entidades del tercer sector, las personas que en el día a día van luchando y van defendiendo algo que nos diferencia, pero yo creo que nos diferencia, que aún más nos une", ha agregado.

MÁS AVANCES

El Comité Autonómico se ha adherido al manifiesto del movimiento Cermi, que este año se articula bajo el lema 'Una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro' y que han leído Mahmoud Anwar Abdelhakim, de Once Castilla y León, y Víctor Núñez Rodríguez, de Impulsa Igualdad.

El manifiesto destaca que, en estas dos décadas, la Convención ha impulsado avances significativos en el reconocimiento jurídico de derechos, en la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas y en la consolidación del principio de "nada sobre las personas con discapacidad" sin ellas.

Asimismo, se han producido progresos en accesibilidad universal, en el acceso a la educación inclusiva, al empleo y a la protección social, así como en el reconocimiento del derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad mediante apoyos personalizados.

El texto también subraya el papel decisivo del movimiento asociativo, de las administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos en la consolidación de este enfoque basado en derechos.

Sin embargo, el Cermi advierte de que persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación, muchas de ellas derivadas del estigma social, que impiden el pleno ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.

Por ello, el movimiento de la discapacidad reclama reforzar el compromiso colectivo y avanzar en la aplicación efectiva de la Convención mediante reformas legales, políticas públicas inclusivas y medidas concretas que garanticen la igualdad real.

En este sentido, el Cermi Castilla y León reitera su papel como agente de incidencia y representación para seguir impulsando cambios que trasladen los principios de la Convención -dignidad, autonomía, igualdad, accesibilidad y participación- a la vida cotidiana de las personas.

"El vigésimo aniversario de la Convención debe ser no solo una celebración, sino una oportunidad para renovar el impulso transformador que la inspiró", recoge el manifiesto, que concluye con la idea central de que "una sociedad solo es plenamente democrática cuando garantiza la inclusión de todas las personas".