Cermi CyL lanza la campaña 'No estoy. Pero soy' con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Mujer del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi CyL) ha lanzado la campaña 'No estoy. Pero soy' con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.

La iniciativa tiene como objetivo "visibilizar, concienciar y luchar contra la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, tanto por su condición de mujeres como por su discapacidad, especialmente en el medio rural, donde las dificultades para denunciar o acceder a recursos especializados son mayores", según ha informado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

La campaña está compuesta por un vídeo y una imagen que buscan subrayar la "invisibilidad" que pesa sobre las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, en la que se muestra "cómo la ausencia forzada de muchas de ellas se convierte en un grito de denuncia que exige reconocimiento, memoria y derechos", añade la información.

Además, esta acción se acompaña de un recordatorio sobre la falta de estadísticas oficiales específicas en España respecto a la violencia de género hacia mujeres con discapacidad, ya que no existen encuestas diseñadas exclusivamente para este colectivo y los datos actuales proceden del análisis de microdatos de encuestas generales o de estudios especializados, inciden desde el colectivo.

En el marco de esta campaña, el Cermi Castilla y León ha subrayado que apoya al manifiesto elaborado por la Fundación CERMI Mujeres, titulado 'El silencio te hace cómplice', que exige "medidas urgentes y específicas" para proteger a mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia de género y que reclama, en primer lugar, "asegurar que todos los casos de maltrato, violencia y abuso se detecten, investiguen y, en su caso, se juzguen, garantizando además su acceso efectivo a la justicia y a la reparación".

También pide reforzar la supervisión por autoridades independientes de todos los servicios, recursos y programas destinados a atender a personas con discapacidad, incluidas instituciones de salud mental, centros residenciales y educativos, de preparación al empleo y talleres específicos.

Asimismo, otra de sus exigencias es establecer "salvaguardas eficaces y protocolos específicos" en todos los servicios y programas de atención a la discapacidad con el objetivo de "prevenir y detectar el maltrato, la violencia y el abuso y asegurar que las víctimas puedan acceder a mecanismos de denuncia confidenciales, independientes, accesibles y adaptados a sus necesidades".

A su vez, la asociación remarca la necesidad de "garantizar que los casos no se remitan nunca a procedimientos alternativos como la mediación o la conciliación encubiertas; y formar a las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente a las que se encuentran institucionalizadas, para que puedan reconocer situaciones de maltrato, violencia y ciberviolencia, acoso y abusos sexuales y que sepan cómo denunciarlas".