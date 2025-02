El CERMI CyL rediseña su logo al que incorpora el número 25 con motivo del aniversario de un cuarto de siglo de vida

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL) ha rediseñado su logotipo con motivo de la celebración de su 25 aniversario, en el que siguen predominando sus colores corporativos, el azul, rojo y amarillo, y el castillo y el león representativos de la Comunidad. A ello, se añade el número 25, con el que se refleja su trayectoria a lo largo de este cuarto de siglo al servicio de las personas con discapacidad y sus familias.

Con este logotipo se inician las actividades para celebrar esta efeméride, en un año en el que también está previsto organizar una jornada para reconocer el trabajo de todas las presidentas y presidentes que ha tenido el CERMI CyL en estos 25 años y "hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de los servicios sociales, la ley de dependencia y las leyes de igualdad para concluir con las demandas y retos de futuro", señala su presidente, Francisco J. Sardón, quien también destaca que lo fundamental es que desde el Comité se siga promoviendo la igualdad para las personas con discapacidad, "realizando nuestra función de velar por el cumplimiento de los derechos que nos acogen".

Francisco J. Sardón subraya algunos de los hitos que se han conseguido durante estos 25 años, como es el de "sacar a las personas con discapacidad a la calle, el haber visualizado las demandas y ansias de formar parte activa de esta sociedad y haber formado parte de la agenda política".

A la vez, remarca la importancia que ha tenido la interlocución con las administraciones públicas, la gestión del sistema de dependencia y la puesta en marcha de leyes tan importantes como la de Servicios Sociales, la de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad de Castilla y León, la de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida, y la de Acceso al Entorno de las Personas Usuarias de Perro de Asistencia en Castilla y León.

"También merece mención especial la regulación del régimen jurídico del concierto social en Castilla y León, el decreto de acceso de las personas con discapacidad al empleo público, el haber podido aprovechar los Fondos Next Generation en un momento de especial dificultad, como fue la pandemia, y, sobre todo, el reconocimiento social a nuestra labor", apostilla Sardón.

Como objetivos para un futuro a corto plazo plantea la importancia de afrontar los retos del mundo digital y el de la IA, ya que, afirma, los criterios de accesibilidad universal tienen que estar más presentes que nunca para que los avances tecnológicos no supongan una barrera más. "Hay que mejorar la intensidad de apoyos del sistema de dependencia y avanzar, de una forma notable y definitiva, en asistencia personal para que cada persona con discapacidad pueda afrontar su propio proyecto de vida".

25 AÑOS DE HISTORIA

Las organizaciones de personas con discapacidad integrantes en el CERMI CyL, que representan a alrededor de 250.000 personas con discapacidad de Castilla y León y sus familias, decidieron unirse hace 25 años a través de las organizaciones y Federaciones en las que se agrupan para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y de oportunidades con el resto de la sociedad castellano y leonesa.

Comenzó constituyéndose con 10 entidades y a lo largo de estos años se han ido adhiriendo más federaciones. "El CERMI CyL es un órgano abierto a todas aquellas que tengan un mínimo de representatividad en nuestra Comunidad. La unión hace la fuerza, es algo de lo que estamos convencidos", apunta su presidente.

En la actualidad lo forman la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines (ASPACE CYL); Federación Salud Mental de Castilla y León (Salud Mental CyL - FEAFES CYL); Plena inclusión Castilla y León; Federación de Autismo de Castilla y León (FA CYL); Federación de Síndrome de Down en Castilla y León (DOWN CYL); Organización Nacional de Ciegos en Castilla y León (ONCE CYL); Impulsa Igualdad Castilla y León; Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León (FAPAS CYL); Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL); Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE CYL); Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social de Castilla y León (FEACEM CYL); y la Fundación Intras y la Federación de Castilla y León de Daño Cerebral Adquirido (FECYLDACE), estas dos últimas entidades vinculadas al CERMI CyL.

La Junta Directiva está compuesta por su presidente, Francisco J. Sardón; la vicepresidenta, Elena Briongos; la secretaria general, Araceli de las Heras; y la tesorera, Concepción Galván. Durante este cuarto de siglo han sido presidentes Pedro Serrano-Piedecasas (2000-2003), Mariano de la Cruz (2003-2005), Luis Mayoral (2005-2008), Simona Palacios (2008-2011), José Luis Arlanzón (2011-2013), Francisco J. Sardón (2013-2019), Juan Pérez (2019-2024) y, de nuevo, Francisco J. Sardón, que volvió a ser elegido el año pasado.

La misión del CERMI CyL es articular y vertebrar al movimiento social de la discapacidad para desarrollar una acción política representativa en defensa de los intereses de las personas con discapacidad en Castilla y León, tanto colectiva como individualmente, siempre desde la cohesión y la unidad y respetando el pluralismo de un segmento social tan diverso.