El cerrato palentino y sus tradición vitivinícola se promocionará del 2 al 5 de octubre en 'Alicante Gastronómica'

PALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cerrato Palentino, su tradición vitivinícola y el patrimonio enológico de la provincia de Palencia estarán presentes este fin de semana en 'Alicante Gastronómica', una de las grandes citas gastronómicas del calendario nacional, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en IFA-Fira Alacant.

La Diputación de Palencia participará en esta cita a través de una acción de promoción de los vinos y del enoturismo de la provincia, con una cata en la que se mostrará la diversidad y singularidad del territorio vitivinícola palentino.

Bajo el título 'Cata enoturística por el Cerrato Palentino', la actividad estará dirigida por el sumiller y formador palentino Javier San Segundo y tendrá lugar el domingo 4 de octubre.

La cata permitirá descubrir vinos procedentes de bodegas representativas del patrimonio vitivinícola palentino que pertenecen a las D.O. Cigales y D.O. Arlanza.

Esta promoción de 'Alimentos de Palencia' se produce, además, en un contexto especialmente vinculado al mundo de la gastronomía y la restauración. Javier San Segundo ha sido invitado a formar parte del jurado del I Concurso del All i Oli Tradicional by Sezar Blue, que se celebrará el sábado 3 de octubre en Alicante Gastronómica.

Se trata de una oportunidad para proyectar el Cerrato Palentino más allá de su ámbito geográfico y acercar sus bodegas y sus vinos a nuevos públicos, además de poner en valor un territorio que cuenta con un importante patrimonio vitivinícola, paisajístico y cultural.

Con esta presencia en Alicante Gastronómica, la Diputación de Palencia refuerza así su estrategia de promoción de los productos de la provincia, de la marca 'Alimentos de Palencia' y del enoturismo como herramienta de conocimiento y dinamización del territorio.