El certamen 'Arte en la Naturaleza' de Espirdo (Segovia) vincula fotografía con la realidad del mundo rural

La alcaldesa de Espirdo, María Cuesta (izda), y la diputada Magdalena Rodríguez (centro), con los ganadores del concurso fotográfico Y los organizadores. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El certamen de 'Arte en la Naturaleza' de Espirdo ha hecho entrega de sus premios a los tres fotógrafos que ganadores del concurso que refleja la relación del arte con el mundo rural.

Los premios se han entregado en un acto en la Diputación, dada la colaboración de la institución con el certamen, y ha contado con la presencia de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, junto a la alcaldesa de Espirdo, María Cuesta, además del coordinador de la propuesta, Christian Hugo Martín, y uno de los miembros del jurado, Luis Rodrigo.

En el jurado de esta edición han participado el propio Luis Rodrigo, profesor de Creatividad Publicitaria de la Universidad de Valladolid; su compañera en la UVa Isabel Rodrigo; la fotógrafa María Ángeles Yuste, y una representación del colectivo 'Segovia en fotos', grupo de redes sociales especializado en fotografía.

En su fallo eligieron como primer premio de fotografía, con una gratificación de 300 euros, al segoviano Rubén Pascual López; el segundo, dotado de 200 euros, para el autor local Mariano Romero Montero; y el tercero, de 150 euros, para la marbellí Ana Gómez Berrocal. Los premios han sido completados con un lote de Alimentos de Segovia y un obsequio hecho en cerámica representativo de la localidad.

"Elegir a los ganadores ha sido una labor difícil, por el elevado número de participantes y la elevada calidad de todas las contribuciones", ha manifestado Luis Rodrigo durante la entrega de premios. "Con varias obras hemos tenido un intenso debate, tomando como criterios la calidad estética, la calidad técnica y la creatividad general, buscando las conexiones con el medio rural", ha añadido el miembro del jurado.

En esta decimosexta edición de 'Arte en la Naturaleza', varias decenas de fotógrafos acudieron a los campos de labor de Espirdo en los que se desarrolla el certamen artístico. Éste consiste en situar a los pintores participantes junto a las pacas de paja que quedan en los campos, tras la siega del cereal, y que los artistas usan de apoyo, bastidor y sombra durante su jornada, creando sus obras en el paisaje bajo la sierra.

Durante ese tiempo, los fotógrafos se mueven alrededor de los pintores, captando en sus fotografías la esencia del certamen y la vinculación del arte con la naturaleza y el mundo rural.

'Arte en la naturaleza' se ha convertido ya en un referente del verano segoviano, donde llama la atención la dura jornada al sol, que se transforma en fiesta al atardecer.

Las fotografías premiadas en el concurso han captado los instantes en los que los pintores trabajan sobre sus lienzos, apoyados en las balas de paja, junto a los materiales y paisaje que les sirven de inspiración.