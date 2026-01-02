El Certamen de Fotografía 'Lugares Mágicos' de Diputación de Palencia repartirá más de 3.500 euros en premios

PALENCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado el XXXVII Certamen Provincial de Fotografía 'Lugares Mágicos' que repartirá 3.595 euros en premios para las cuatro mejores fotografías y ocho accésit.

El objetivo del concurso es divulgar la riqueza ambiental y cultural de la provincia mediante imágenes vinculadas a rincones y espacios de la provincia donde se siente la "magia" y que "reconfortan".

Esta convocatoria tiene un premio total de 3.595 euros repartidos en un primer premio con 700 euros, un segundo premio con 600 euros, un tercer premio con 500 euros y un cuarto premio con 400 euros.

También se concederán ocho accésit con ocho cestas de productos de la marca Alimentos de Palencia valoradas en 150 euros, según ha detallado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, todos los participantes podrán optar a una de las tres cestas de productos de la marca Alimentos de Palencia, valoradas en 65 euros cada una, que se sortearán entre los asistentes que hayan participado y que estén presentes en el acto de entrega de los premios.

El plazo de presentación de las fotografías será hasta el 22 de mayo de 2024 y cada concursante podrá presentar como máximo dos fotos realizadas en la provincia de Palencia.

Las fotos se deberán presentar a través de un formulario diseñado al efecto y ubicado en la página web de la Diputación Provincial www.diputaciondepalencia.es