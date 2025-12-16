El Certamen Literario Valpuesta nace para reconocer el talento de escritores jóvenes y promocionar la lengua española

Presentación Certamen Literario Valpuesta. - JCYL

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Certamen Literario Valpuesta, que persigue reconocer el talento de escritores jóvenes y promocionar la lengua española.

La viceconsejerera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado el certamen, inspirado en el Cartulario de Valpuesta, considerado uno de los testimonios escritos más antiguos del romance castellano.

Sancho ha destacado que la iniciativa "busca descubrir, apoyar y difundir a los jóvenes emprendedores de las letras, a la par que tutelar su proceso creativo por parte de literatos reconocidos" y ha incidido en que en Castilla y León han nacido o escrito muchos de los grandes autores en lengua castellana, tras lo que ha apuntado que "este certamen apuesta por el buen futuro de un territorio literario".

La iniciativa se articula en las modalidades de narrativa y poesía. En narrativa se admitirán novelas cortas, conjuntos de relatos u obras de teatro con una extensión de entre 100 y 150 páginas, mientras que en poesía las obras deberán tener entre 400 y 600 versos. Todas las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas.

El plazo de presentación de originales se abrirá el 17 de diciembre de 2025 y se cerrará el 31 de marzo de 2026. Las obras podrán presentarse tanto de forma presencial o por correo postal en la sede de la fundación, en Burgos, y por vía electrónica, garantizándose en todo momento el anonimato de los participantes.

GALARDONES

El Certamen Literario Valpuesta establece una primera fase de premios provinciales, en la que se seleccionará un ganador por modalidad en cada provincia de Castilla y León. Los premiados participarán en el Encuentro Literario Valpuesta, que se celebrará en el Palacio de la Isla de Burgos, sede de la Fundación, y contará con la presencia de escritores de prestigio reconocidos con el Premio Castilla y León de las Letras o con el Premio de la Crítica, entre otros.

Entre los finalistas provinciales se concederán dos Premios Valpuesta absolutos, uno en narrativa y otro en poesía, dotados con 3.000 euros cada uno. Además, las obras ganadoras en ambas modalidades serán editadas y publicadas por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con distribución nacional e internacional. Estos premios absolutos se darán a conocer durante el Encuentro Valpuesta, previsto para el mes de julio de 2026 en Burgos.

Con esta convocatoria, la Junta, a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, reafirma su compromiso con la promoción de la lengua española, la creación literaria y el apoyo a las nuevas generaciones de escritores de Castilla y León.