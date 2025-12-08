César Strawberry, ex Def con Dos, actúa este viernes en Valladolid al frente de su banda de hardcore

Imagen promocional de la banda Strawberry Hardcore. - SALA CIENTOCERO

VALLADOLID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda 'Strawberry Hardcore', liderada por el ex del grupo Def con Dos César Strawberry, presentará su directo en la sala Cientocero de Valladolid este viernes, 12 de diciembre.

Según han informado fuentes de la organización, "con su característico punk acelerado", Strawberry Hardcore es considerado "un referente pionero del hardcore melódico en España".

La banda, según las mismas fuentes, trabaja en su "esperado tercer disco" y en el concierto presentarán 'Punk forever in the world', nuevo single adelanto de dicho trabajo discográfico.

La banda está liderada por César Strawberry, junto a otros dos ex de la histórica banda Def con dos como Samuel Barranco, al bajo, y Mara Gilbert, como voz de apoyo y coros. Álex Ménez, a la guitarra, y Fernando Arce en la batería completan la formación.