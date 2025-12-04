Cesefor recibirá 100.000 euros para facilitar la transferencia de tecnología y la innovación empresarial

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 102.475 euros a la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) para impulsar, facilitar la transferencia de tecnología y la innovación empresarial, así como para mejorar sus capacidades y competitividad entre 2026 y 2027.

Cesefor desarrollará actuaciones del Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial del ICECYL (centr@tec4), para la realización de acciones de sensibilización, información, demostración y capacitación; servicios tecnológicos; otros servicios y acciones horizontales y un Banco de proyectos innovadores.

El programa Centratec4 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), es la cuarta edición de esta iniciativa que nació en el año 2018 con el objetivo de facilitar formación gratuita a empresas en I+D+i y tecnología, así como favorecer la transferencia de conocimiento de centros tecnológicos y empresas.

La Junta ha destinado 3,1 millones de euros en la edición actual del programa, para impulsar específicamente programas de digitalización, sostenibilidad y apoyos a emprendedores con base tecnológica. Todas estas acciones están dirigidas a promover la I+D+i en las empresas de Castilla y León, además de favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y potenciar la competitividad empresarial.