El CGPJ tiene abiertas ya unas diligencias al presidente del TSJCyL por sus últimas declaraciones contra el PCE

A raíz de la denuncia presentada por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RAD)

VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que su departamento de medidas disciplinarias tiene abiertas unas diligencias informativas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como consecuencia de unas declaraciones en las que comparó al Partido Comunista de España (PCE) con el partido nazi alemán.

El máximo órgano de representación de los jueces, que este mediodía tenía previsto analizar las polémicas declaraciones del presidente del TJSCyL, José Luis Concepción, a petición de la vocal del CGPJ Concepción Sáez Rodríguez, que pedía para él medidas disciplinarias, ha decidido por el momento no tomar una decisión al respecto toda vez que, como así ha desvelado, ya existen unas diligencias abiertas contra el magistrado por estos mismos hechos a raíz de la denuncia que el pasado día 7 de junio presentó el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RAD).

Dado que dicha asociación de juristas ya elevó al órgano de los jueces las referidas manifestaciones y que las mismas obran en poder del denominado promotor de la acción disciplinaria, la Comisión Permanente ha optado por no tomar aún una decisión, a la espera del resultado de las diligencias abiertas, según informaron a Europa Press fuentes del CGPJ.

La vocal Concepción Sáez Rodríguez había pedido--hasta ahora no había trascendido que también FAI-RAD-- "medidas disciplinarias" al hacerse eco de lo publicado en su día por Diario de Burgos cuando el aludido hizo una comparación entre el PCE y el partido nazi alemán.

No obstante, el escrito de queja de la vocal también recordaba otras polémicas precedentes en las que el magistrado criticó la utilización por parte del Gobierno del Estado de Alarma durante la pandemia o como cuando censuró la decisión del Ejecutivo central de exhumar los restos de Franco o se posicionó en contra de la actividad del legislativo concretada en la Ley de Memoria Histórica.

En una ocasión las diligencias informativas incoadas a Concepción fueron archivadas por el máximo órgano de los jueces apelando al derecho a la libertad de expresión y en otra, en mayo de 2020, a raíz de sus críticas al Estado de Alarma, el presidente del CGPJ dirigió una carta al presidente del TSJCyL para reclamarle moderación, prudencia y mesura.

Esa misma petición, junto con medidas disciplinarias, es la que vuelven ahora a solicitar FAI-RAD y Concepción Sáez Rodríguez ante, en palabras de esta última, la "sucesiva perpetración de este tipo de comportamientos en el tiempo, su pertinaz reiteración pese a las advertencias y los llamados a la contención, la prudencia y la responsabilidad institucional", frente a sus "desinhibidas intervenciones en los debates públicos que le configuran como un activista al servicio de unos distintivos ideológicos".

JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDE MODERACIÓN

Por su parte, Edmundo Rodríguez, integrante de la Secretaría de Jueces para la Democracia, recordaba la pasada semana a Concepción que un cargo de responsabilidad institucional como el de presidente del TSJCyL tiene que estar a la altura de la dignidad de ese puesto y, por tanto, tiene que representar al poder judicial de Castilla y León.

"Sin embargo, con sus palabras no lo representa porque vierte opiniones personales que no son las de la judicatura castellanoleonesa. Lo importante es que cuando un presidente habla como tal, lo haga tratando de transmitir una imagen de imparcialidad...pero en este caso sus declaraciones no reflejan ninguna neutralidad política sino todo lo contrario".

Por ello, Rodríguez se sumaba a la petición de "mesura" y aconsejó a Concepción que si lo que desea es transmitir a la sociedad sus opiniones personales, "lo primero que tiene que hacer es dimitir del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y luego afiliarse a un partido o lo que le apetezca".