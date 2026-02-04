Chabela de la Torre lidera el "equipo solvente y con experiencia en la gestión" de Nueve Cyl por Salamanca

SALAMANCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueve Castilla y León ha registrado este miércoles la lista que representará a Salamanca en las próximas elecciones del 15 de marzo, una lista encabezada por Chabela de la Torre, "que atesora una larga trayectoria en la gestión pública", donde, además de otros cargos, fue vicepresidenta de la Diputación Provincial de Salamanca.

Durante su gestión en el área económica, consiguió "dejar a cero" la deuda de la Institución Provincial, señala la formación a través de un comunicado. De la Torre es Doctora en Ciencias Económicas y Profesora titular de la Universidad de Salamanca, con una "reconocida labor como docente".

Los integrantes de la lista son profesionales "de dilatada trayectoria y reconocido prestigio" en sus respectivos sectores "que conocen y representan a la perfección a los distintos ámbitos de la economía y de la sociedad salmantina". "Además, la mayoría de ellos también tienen tras de sí una importante trayectoria en la gestión pública", añade la información.

A Chabela de la Torre le acompañan como 'dos' y 'tres' Manuel Hernández Pérez y Ana María Vicente.