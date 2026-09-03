Una chapa, pisada por un autobús, sale despedida en la A-6 en Tiedra (Valladolid) y hiere a un conductor

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una chapa, que se encontraba sobre la calzada de la autovía A-6 a su paso por el término municipal de Tiedra (Valladolid), ha salido despedida este jueves al paso de un autobús y ha impactado con la luna del turismo que circulaba detrás, a cuyo ocupante, un varón de unos 70 años, ha golpeado y herido.

Según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press, el siniestro se ha producido minutos antes de las 16.56 horas de este jueves, en el punto kilométrico 209 de la A-6, cuando el autobús y el turismo circulaban en sentido Madrid.

El 112 ha señalado que el varón a cuyo turismo ha golpeado la chapa se encontraba herido pero consciente.

Se ha dado el aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió recursos al lugar.

El autobús ha sufrido un pinchazo al pisar la chapa, pero sus ocupantes no han resultado heridos.