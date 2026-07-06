La CHD acelera el ritmo de desembalses para hacer frente a las necesidades agrícolas por las altas temperaturas

Archivo - Una Parcela De Remolacha En Regadío - ASAJA - Archivo

El Organismo ha iniciado la segunda ronda de las juntas de explotación para presentar los estudios de tarifas y cánones VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha acelerado el ritmo de desembalses en la cuenca para hacer frente a las necesidades agrícolas debido a las altas temperaturas y para ayudar a aliviar el estrés hídrico de los cultivos en plena campaña de riego que, según ha aclarado el órgano de cuenca, está garantizada.

La CHD ha explicado que esta situación supone un adelanto respecto a otros años y ha informado de que se ha evaluado en la segunda ronda de reuniones de las juntas de explotación que se prolongarán durante el mes de julio.

Hasta el momento y según los datos aportados por el órgano de cuenca, se han celebrado las juntas de explotación ordinarias con los usuarios de los sistemas del Arlanza, Alto Duero, Riaza, Adaja, Eresma, Órbigo y Tuerto, a los que se han presentado los estudios de tarifas y cánones, y a las que seguirán las reuniones con los sistemas del Tormes, Águeda, Carrión, Esla y Tera, también este mes.

La CHD ha recordado que a pesar de los buenos registros "el agua es un recurso valioso y limitado" por lo que se necesita eficiencia en el uso del recurso "de manera que los embalses finalicen la campaña con los niveles más elevados posible". "Esto permitirá mejorar las perspectivas para la campaña de 2027", ha incidido el órgano de cuenca.

En concreto y según los datos aportados este lunes por la CHD, los embalses de la cuenca almacenan 2.192,2 hectómetros cúbicos, lo que supone el 76,8 por ciento de su capacidad, casi 3 puntos porcentuales por encima de la media de la década (74 por ciento) pero 4,5 menos que hace un año (81,3 por ciento). "En este contexto, todo discurre con absoluta normalidad en una campaña de riego que está garantizada", ha reiterado la CHD.

Por sistemas la reserva en Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en León) está al 76,3 por ciento; en Arlanza (Arlanzón y Úzquiza en Burgos) al 79,9 por ciento; el Alto Duero (Cuerda del Pozo, en Soria) al 74,7 por ciento, y Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto en Segovia) al 76,8 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Palencia el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 71,1 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 76,3 por ciento. En Ávila (Castro de las Cogotas) el sistema Cega-Eresma-Adaja está al 78,4 por ciento y en Salamanca el sistema Tormes (Santa Teresa) al 81,3 por ciento y el Águeda (Irueña y Águeda) al 73,4 por ciento.