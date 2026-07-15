La CHD se compromete a declarar la emergencia para asegurar el agua a Segovia, la Mujer Muerta y El Espinar

Reunión de la CHD en Segovia - CHD

SEGOVIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se ha comprometido a declarar de forma inminente la emergencia de las obras destinadas a asegurar el agua al municipio de Segovia, a la Mancomunidad de la Mujer Muerta y a El Espinar. Esta medida se ha adoptado para hacer frente a la situación de desabastecimiento provocada en la zona como consecuencia del vaciado del embalse de El Tejo.

En concreto, el organismo de cuenca se ha comprometido a construir una infraestructura provisional que permitirá bombear agua desde el embalse del Pontón Alto, en Palazuelos, hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Rancho del Feo, que constituye la potabilizadora de Segovia.

Una vez formalizada la declaración de emergencia, los trabajos comenzarán de forma inmediata para garantizar el suministro a la capital segoviana, a los municipios integrados en la Mancomunidad de la Mujer Muerta, a Palazuelos de Eresma y a El Espinar. Así lo ha trasladado la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, en el transcurso de una reunión telemática mantenida con las instituciones responsables de la gestión hídrica y los alcaldes afectados.

En el encuentro han participado los regidores de Segovia, José Mazarías; El Espinar, Javier Figueredo; Ortigosa del Monte, Juan Carlos Cabrejas; La Losa, Mercedes Otero; y Navas de Riofrío, Moisés García; además del presidente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, Rafael Encinas.

Asimismo, han intervenido la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, y el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente. Durante la reunión se ha establecido una hoja de ruta y las administraciones hidrológicas han facilitado la información requerida por los ayuntamientos sobre las obras que se ejecutan en la presa de El Tejo y en el sistema de abastecimiento.

Desde la CHD se ha recordado que estas actuaciones se iniciaron por razones de seguridad ante problemas estructurales detectados y que el vaciado del embalse no respondió a decisiones políticas. Debido a que El Tejo permanece sin agua desde hace meses, el abastecimiento de El Espinar, San Rafael y La Estación se ha sostenido mediante una conducción provisional de más de 24 kilómetros habilitada por la CHD desde el embalse de Puente Alta, en Revenga, que ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

Este suministro provisional ha afectado a la duración de la reserva de Puente Alta, que hasta ahora abastecía en exclusiva a la Mancomunidad de la Mujer Muerta, a Revenga y a varias zonas de Segovia. El uso de las bombas de Puente Alta ha implicado un gasto diario de combustible que ha generado desencuentros previos, al solicitar el Ayuntamiento de El Espinar que sea la CHD la única entidad que abone el fuel por considerar al organismo de cuenca responsable de la situación.

Ante la inquietud de los ayuntamientos por la dependencia de Puente Alta de cara al verano, la CHD ha aportado datos de cantidad y calidad del agua acumulada. Según un informe del Ayuntamiento de Segovia, de no adoptarse medidas urgentes, el embalse de Puente Alta quedará vacío hacia el 20 de septiembre, dejando sin recursos a todas las localidades afectadas.

Por este motivo, todas las partes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia una solución estructural y definitiva. En relación con el futuro de la presa de El Tejo, el Ayuntamiento de El Espinar ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, acompañado de medidas cautelarísimas.

Con esta iniciativa judicial, el consistorio busca impedir cualquier actuación irreversible ante el temor de que la CHD decida inutilizar y demoler de forma definitiva el dique al amparo de la legislación de Aguas para infraestructuras fuera de servicio. Al término del encuentro, el alcalde de Segovia ha reiterado su agradecimiento a las administraciones implicadas por la rapidez de la respuesta.

Por su parte, la representante del Ministerio ha puesto en valor la colaboración institucional y la disposición de la capital segoviana para compartir sus recursos hídricos. Finalmente, las administraciones han acordado la creación de una comisión conjunta para avanzar en la regularización administrativa de la situación y consolidar el abastecimiento a corto, medio y largo plazo.