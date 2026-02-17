CHD defiende la gestión del embalse de Cuerda del Pozo de Soria y destaca una reducción del 50% en el pico de crecida

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha destacado este martes que la gestión técnica del embalse de Cuerda del Pozo en Soria durante el último episodio de lluvias intensas ha permitido reducir en más de un 50 por ciento el pico de la crecida, al pasar de entradas puntuales de agua cercanas a los 280 metros cúbicos por segundo a una salida máxima de 135 metros cúbicos por segundo.

Según ha explicado Lafuente a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, esta contención "ha sido extremadamente positiva" y ha permitido "reducir la fuerza de la crecida y limitar su impacto en los tramos situados aguas abajo", especialmente en la zona de San Esteban de Gormaz, donde el organismo sitúa el pico observado en torno a 330 metros cúbicos por segundo. Sin el efecto de regulación del embalse, la CHD calcula que los valores habrían sido sensiblemente superiores.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica indica que el 4 de febrero el embalse alcanzó los 195,8 hectómetros cúbicos, dentro del margen de seguridad establecido para absorber aportes extraordinarios. A partir de ese momento, el caudal de salida se ajustó de forma gradual: primero se fijó en 4 metros cúbicos por segundo, después en 12, 23 y 45 metros cúbicos por segundo, hasta alcanzar un máximo de 135 metros cúbicos por segundo el pasado 10 de febrero.

La CHD recuerda que todas las maniobras de desembalse se notificaron con antelación a los servicios de emergencia de la Junta de Castilla y León conforme al Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL). En este marco, el organismo remitió boletines al 112 con información sobre hora, nivel, caudal y tendencia, siendo el sistema de Protección Civil el encargado de trasladar después los avisos a los centros de coordinación y, en caso necesario, a los ayuntamientos y a la población.

"Desde que se activa el plan, la CHD cumple estrictamente el protocolo: informamos al 112, que a su vez activa la cadena oficial de comunicación", ha insistido Lafuente, quien ha defendido que el organismo "actuó en todo momento con criterios técnicos, prudencia y prioridad absoluta en la seguridad de las personas".

Desde el inicio del episodio, el 26 de enero, la CHD ha emitido 67 partes de aviso hidrológico. En total, el balance de este periodo recoge 2.316 avisos, de los cuales 460 fueron de nivel rojo, 528 de nivel naranja y 1.328 de nivel amarillo, repartidos entre 124 estaciones de control y 52 tramos de cauce.

"Aunque sea una obviedad, en enero, por pura lógica, nadie podía saber que se aproximaba un tren de borrascas de esta intensidad y de esta duración; ni en Castilla y León ni en el conjunto de España existía entonces una previsión cerrada de los episodios que finalmente se han producido. Con la información disponible en cada fecha, la Confederación actuó con criterios técnicos, prudencia y prioridad absoluta en la seguridad de las personas", ha señalado la presidenta.