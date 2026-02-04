La CHD destaca el papel "fundamental" de los embalses del Duero en Salamanca frente a las actuales avenidas invernales

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Santa Teresa, en Salamanca. - CHD. - Archivo

SALAMANCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha señalado el papel "fundamental" de los embalses de titularidad estatal que gestiona en la provincia de Salamanca en la regulación de los caudales y la prevención de inundaciones.

La CHD, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que estas infraestructuras afectan a dos grandes sistemas hidráulicos, el Tormes y el Águeda, ambos en una situación de llenado máximo desde finales del pasado mes de diciembre.

Así, ha apuntado que, al alcanzar un nivel considerable, la gestión de los embalses pasa a centrarse en mantener el denominado resguardo, es decir, un volumen adicional libre destinado a la laminación de posibles avenidas provocadas por episodios de lluvias intensas.

"Esta circunstancia es especialmente relevante en el contexto actual, marcado por un notable incremento de las aportaciones de agua, aunque sin llegar a niveles críticos", ha añadido el Organismo de cuenca.

Como consecuencia de este aumento de caudales, se están produciendo desembalses "significativos, aunque se mantienen dentro de parámetros habituales y seguros".

DESEMBALSES

En concreto, en el caso del embalse de Santa Teresa, en el sistema Tormes, se están liberando actualmente en torno a 200 metros cúbicos por segundo, mientras que en el embalse del Águeda los desembalses alcanzan los 70.

La CHD ha destacado un comportamiento "muy satisfactorio" de todos los embalses salmantinos durante estos episodios de precipitaciones, una tendencia que, según las previsiones, se mantendrá en los próximos días si continúan las lluvias.

Además, ha recordado la importancia estratégica de estas infraestructuras para la protección de la población, dado que los embalses del río Águeda -Irueña y Águeda- actúan como defensa frente a avenidas que podrían afectar a Ciudad Rodrigo, mientras que Santa Teresa cumple esa misma función en el río Tormes, protegiendo a la ciudad de Salamanca.

"Su labor resulta crítica para evitar inundaciones", ha añadido la Confederación, que ha recordado que así quedó patente a finales de 2025, cuando en el sistema del Tormes se llegaron a registrar entradas de agua del orden de 2.000 metros cúbicos por segundo. "La gestión coordinada y preventiva de estos embalses vuelve a demostrar su importancia como herramienta esencial de seguridad hidráulica en la provincia", ha agregado.