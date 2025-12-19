La CHD destina 4,8 millones para mejorar los ecosistemas fluviales y el dominio público hidráulico

Archivo - Río Duero - CIVITATIS - Archivo

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ejecutará actuaciones de restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras de inundación en la cuenca del Duero por valor de 4,8 millones y un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogables a otros 24.

Estos trabajos, financiados por la Dirección General del Agua, se enmarcan en el ámbito de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, buscan definir las labores de rehabilitación de los ecosistemas fluviales y la mejora ambiental y funcional del dominio público hidráulico, según ha informado el Organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press.

La finalidad del proyecto es dar un impulso a las actuaciones de disminución y corrección de las presiones hidromorfológicas existentes en los cauces, arroyos y ríos de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.

Las actuaciones se centrarán en mejorar la conectividad fluvial, mejorar la estructura del trazado y recuperar antiguos meandros, en la mejora del lecho del río, de la vegetación de ribera, en la retirada de elementos obstructivos, la estabilización de márgenes en zonas con riesgo, la restauración del Dominio Público Hidráulico (DPH) tras los efectos generados por incendios e inundaciones y la eliminación infraestructuras obsoletas que desconecten el río longitudinal o lateralmente.

Actualmente, la CHD trabaja ya en los ríos Ucero (Soria), el Tera (Zamora) y en el Franco (Palencia y Burgos) donde se llevan a cabo una serie de estudios previos antes de definir las actuaciones.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de las actuaciones abarcará todo el territorio de la demarcación de la cuenca del Duero, en la parte española, que incluye terrenos de las provincias de Ávila, Burgos, Cantabria, León, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Entre los trabajos a desarrollar, destaca por un lado la elaboración de informes, estudios, inventarios y cartografía para tener un buen diagnóstico previo de las actuaciones y un programa de seguimiento detallado, así como la restauración hidro-morfológica de los cauces y de su conectividad con las llanuras de inundación.

En este sentido, destacan actuaciones de mejora de la conectividad, demolición y retirada y retranqueo de obstáculos transversales y longitudinales, tratamiento de la vegetación y restauración fluvial, consolidación de márgenes y retirada de obstáculos en cauce, el mantenimiento y mejora de accesos a infraestructuras hidráulicas; y la gestión de residuos.

Asimismo, el pliego contempla la realización de campañas que propicien la participación pública en las actuaciones que tengan relevancia para las poblaciones ribereñas.