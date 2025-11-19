La CHD emitió 55 avisos en el primer episodio de avenidas del año hidrológico, cinco rojos y otros cinco naranjas

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) emitió un total de 55 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el primer episodio de avenidas del año hidrológico que tuvo lugar entre los días 13 y 16 de noviembre y afectó a 14 ríos de las provincias de Ávila, Salamanca, León, Zamora y Palencia y a 23 tramos de cauce distintos, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH).

El órgano de cuenca ha destacado además que la gestión coordinada de los embalses ha sido "clave" para evitar daños por desbordamientos y para reforzar al mismo tiempo las reservas de agua de cara a los próximos meses.

En total y según los datos aportados este miércoles por la CHD, cinco de los 55 avisos emitidos fueron rojos --hacen referencia a niveles de crecida excepcionales con desbordamientos generalizados-- y otros cinco naranjas --con niveles de crecida inusuales-- mientras que los otros 45 fueron amarillos, que se refieren a niveles superiores a los habituales.

El río Tormes fue uno de los protagonistas del episodio provocado por el paso de la borrasca Claudia y marcó el caudal máximo con 1.513 metros cúbicos por segundo a su paso por El Barco de Ávila en la madrugada del sábado. La CHD ha recordado además que en Puente Congosto el caudal llegó a los 1.365 metros cúbicos por segundo. En total, el Tormes registró nueve avisos hidrológicos durante el episodio en diferentes puntos de control.

El resto de ríos en los que se emitieron avisos hidrológicos fueron el Agadón, Mayas, Tera, Águeda, Bernesga, Carrión, Curueño, Duerna, Eria, Porma, Torío, Yuso y Esla.

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero trasladó once partes de avenidas a las distintas entidades y organismos implicados, entre ellos Protección Civil, en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl).

La CHD ha explicado por otro lado que las "importantes precipitaciones" que ha dejado la borrasca Claudia en la cuenca del Duero, se han notado de forma especial en las cabeceras de los ríos Tormes y Águeda.

En algunos puntos del Alto Tormes se registraron acumulaciones superiores a 215 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en la cabecera del Águeda las precipitaciones rondaron los 100 en el mismo intervalo.

En este contexto, ha insistido el órgano de cuenca, el papel de los embalses ha resultado "decisivo" para laminar las avenidas y evitar daños en las poblaciones situadas aguas abajo. Así, ha indicado que aunque la borrasca dejó lluvias con escorrentías difíciles de gestionar, especialmente en su ámbito suroccidental, la gestión coordinada de los embalses ha sido "clave" para evitar daños por desbordamientos y, al mismo tiempo, reforzar las reservas de agua de cara a los próximos meses.

En el sistema Águeda, el embalse de Irueña registró un caudal punta de entrada de más de 300 metros cúbicos por segundo, mientras que a la salida de la presa el caudal se mantuvo en 1 metros cúbicos por segundo, "por lo que se logró una laminación absoluta de la avenida", han destacado las mismas fuentes.

La CHD ha reconocido que el embalse de El Águeda afrontó una situación "más compleja" debido a la aportación del río Agadón, que alcanzó una punta cercana a los 400 metros cúbicos por segundo. En este caso, el caudal máximo desembalsado fue de 225 metros cúbicos por segundo, "siempre por debajo del umbral de aviso amarillo".

Las mismas fuentes han hecho especial hincapié en que esta regulación permitió que el sistema en conjunto contuviese avenidas con puntas estimadas en torno a los 700 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del 14 de noviembre, limitar el desembalse máximo a 225 metros cúbicos por segundo y proteger la población de Ciudad Rodrigo, cuyo umbral de aviso rojo se sitúa en 300 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, el embalse de Santa Teresa también tuvo un "importante papel laminador" con un caudal desembalsado de 11 metros cúbicos por segundo y un aumento del volumen almacenado hasta los 355 hectómetros cúbicos, lo que anticipa una campaña de riego 2026 "satisfactoria", han augurado desde el órgano de cuenca.

La CHD ha informado de que otros embalses sin problemas de avenidas también han visto aumentar sus reservas: Barrios de Luna, 14 hectómetros cúbicos más; Porma, 15 hectómetros cúbicos más; Riaño, 36 hectómetros cúbicos, y Compuerto y Camporredondo, 21 hectómetros cúbicos.