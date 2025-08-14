CHD inicia las obras en el Ramal Campos del Canal de Castilla como corredor ecológico con una inversión de 6,4 millones

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha comenzado las obras de la primera fase del proyecto de consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural, con una inversión de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El ámbito de actuación se centra en el Ramal Campos, situado en la parte sur-occidental del Canal, con una longitud aproximada de 78,9 kilómetros que atraviesa 16 municipios entre las provincias de Palencia y Valladolid.

Los trabajos previstos tienen como finalidad dotar de conexión territorial a los enclaves patrimoniales y ambientales de este tramo, para lo que se ejecutarán seis tipos de actuaciones: trabajos previos, establecimiento de cobertura vegetal autóctona, acondicionamiento de zonas de esparcimiento, adecuación de zonas húmedas, mejora de los caminos de sirga, instalación de cartelería y divulgación, y medidas ambientales.

Según un comunicado de la CHD recogido por Europa Press, entre los principales objetivos del proyecto destacan preservar, mejorar e incrementar los valores naturales del Canal, con el fin de generar un corredor verde genuino.

Asimimo, esta iniciativa busca potenciar el atractivo turístico de esta infraestructura histórica que ha impulsado el desarrollo económico e industrial de la región en el siglo XIX.

Además, este proyecto pretende garantizar la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico y ambiental, en consonancia con el Plan Regional del Canal de Castilla y la Estrategia del Canal de Castilla 2021-2024.

Esta intervención constituye la primera fase del plan global de consolidación del Canal de Castilla, que se completará con una segunda fase en el Ramal Sur, dotada con 4,7 millones de euros, y una tercera en el Ramal Norte, con una inversión prevista de 6 millones.