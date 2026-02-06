CHD ha invertido 2,5 millones en la conservación y mantenimiento de cauces en Salamanca en tres años

Archivo - Imagen del embarcadero en el río Tormes, anegado por las lluvias. - EUROPA PRESS - Archivo

El Organismo ha ejecutado actuaciones en 44 municipios y ha mejorado las condiciones hidrológicas de algo más de 105 kilómetros de cauces

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) - La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha invertido cerca de 2,5 millones de euros para la conservación y mantenimiento de cauces en la provincia de Salamanca en los últimos tres años. El Organismo tiene prevista ejecutar nuevas actuaciones para la mejora de la conectividad fluvial por un importe aproximado de 900.000 euros para 2026.

En el período 2023-2025, la CHD ha desarrollado distintas labores en 44 municipios de la provincia, con el objetivo de conservar y recuperar el buen estado de los ríos, minimizando los riesgos de inundación, fomentando el uso racional del espacio fluvial, e impulsando así el desarrollo sostenible del medio rural.

De esta forma, la CHD ha actuado en el río Águeda y el regato Bodón, en el término de Ciudad Rodrigo; en el río Tormes y en varios arroyos de Encinas de Abajo; en la Rivera de Azaba, en Puebla de Azaba, Ituero de Azaba y Campillo de Azaba; en la reguera Guareña, en Aldeaseca de la Frontera; en la Rivera de la Alamedilla, en Alamedilla; en el río Seco, en Canillas de Abajo; arroyo de la Rivera Chica, en Golpejas; arroyos de la Cova, Gargabete y de la Ribera, en Pelabravo; arroyo Navales, en Alba de Tormes; río Agudín, en Gajates, además de otra serie de arroyos y regatos.

Con carácter general, las labores de conservación han consistido en la retirada de tapones, entresacas, podas y retiradas de lodos, junto a otras actuaciones basadas en soluciones naturales, con el fin de mejorar las condiciones del cauce del río y mitigar el riesgo de inundación.

Actualmente, se están realizando labores de conservación y mantenimiento en los cauces en los términos municipales de La Fregeneda y Santiago de la Puebla. En los próximos meses, se prevé realizar trabajos de mantenimiento y conservación en cauces situados en los términos municipales de Valsalabroso, Hinojosa de Duero, Babilafuente, Tordillos, Cantalpino, Ciudad Rodrigo, Larrodrigo, Martín de Yeltes, Carbajosa de la Sagrada, Villar de Ciervo y San Muñoz, entre otros.

COMPETENCIA EN CAUCES URBANOS

Desde la Confederación se recuerda que el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, establece que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esto es, a los ayuntamientos y, en su caso, a la Administración Autonómica.

En el caso de puentes, pasarelas o cualquier obra de paso sobre el cauce, se recuerda que los titulares de dichas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las mismas, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en el Plan Hidrológico del Duero, que, de no indicarse lo contrario, se establece en 50m aguas arriba y aguas abajo de la obra de paso.

Asimismo, se recuerda que el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, por lo que éste deberá realizar una evaluación de riesgo de la vía por su trazado al lado de un cauce y tomar las medidas oportunas para minimizar dicho riesgo.

Además, en el caso de que las actuaciones en cauces públicos consistan en actuaciones menores, bastará con presentar una Declaración responsable que puede descargarse en la página web del Organismo de cuenca (www.chduero.es). Tras la presentación de la declaración responsable, y una vez transcurrido el plazo de 20 días hábiles fijado por el organismo de cuenca, el interesado podrá iniciar la actividad declarada.