La CHD mantiene 19 avisos de riesgo en la cuenca del Duero, con dos ríos en alerta roja en Salamanca y Ourense

OURENSE/VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca hidrográfica del Duero mantiene una cifra de 19 avisos de riesgo, similar a la que había a primera hora de la mañana de este miércoles, con dos estaciones en nivel de alerta (rojo), en el Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), y en el Támega en Rabal (Ourense).

Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHD, el único río de Castilla y León con alerta por crecidas es actualmente el Huebra, en Puente Resbala, que lleva más de una semana en esta situación y actualmente presenta un nivel de 6,14 metros, con tendencia a la baja.

El otro río de la cuenca en nivel rojo se encuentra en territorio gallego, es el Támega a su paso por Rabal (Ourense), con 138 metros cúbicos por segundo de caudal y tendencia estable. Aguas arriba, en Castrelo do Val, se encuentra en nivel naranja de alerta y también tendencia estable.

En nivel naranja hay otras dos estaciones en los ríos Cea, a su paso por Valderas (León) y el Valderaduey en Villárdiga (Zamora).

Asimismo, en situación de aviso amarillo están los ríos Carrión en Villoldo y Pisuerga en Cordovilla, en la provincia de Palencia; Cea en la localidad leonesa de Sahagún; Cega y Duero en las localidades vallisoletanas de Megeces y San Miguel del Pino, respectivamente; Duero en Saucelle (Salamanca); Eresma en Segovia capital; y en Zamora el Castrón en Villaveza de Valverde, el Negro en Santa Eulalia de Rionegro, el Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa, el Valderaduey en Benegiles y el Tera en Camarzana y Mozar de Valverde.