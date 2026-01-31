La CHD mantiene cinco avisos hidrológicos activos con el río Huebra en nivel rojo en Puente Resbala (Salamanca)

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene cinco avisos hidrológicos activos, aunque uno de ellos es del río Támega en Rabal (Ourense) que se encuentra en nivel amarillo, mientras que el Huebra está en aviso rojo a su paso por Puente Resbala (Salamanca), según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

En la provincia de Salamanca también se encuentra en nivel amarillo el Duero a la altura de Saucelle con una tendencia del caudal ascendente de 1.100,20 metros cúbicos por segundo (m3/s).

También están en nivel amarillo el río Cega en Megeces (Valladolid), con una tendencia ascendente, y el Eresma a su paso por Segvia capital, en este caso con un caudal estable de 19,97 metros cúbicos por segundo.