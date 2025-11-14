La CHD rebaja a tres los avisos hidrológicos activos, ninguno en nivel rojo, todos en León

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 20:48

   VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha rebajado a lo largo de la jornada de este viernes, día 14 de noviembre, de doce a tres los avisos hidrológicos que están activos, según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

   Los tres avisos activos por la CHD este viernes se concentran en la provincia de León, donde hay nivel amarillo tres estaciones de aforo: el río Porma en Secos y el río Esla en Villalobar y Benamariel.

