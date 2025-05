La CHD rechaza el Centro de Piragüismo Provincial proyectado por el Ayuntamiento de Tordesillas

TORDESILLAS (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

Tordesillas no podrá ejecutar el Centro Provincial de Piragüismo proyectado gracias a los presupuestos participativos de la Diputación de Valladolid, una vez la Confederación Hidrográfica del Duero ha rechazado la ubicación del proyecto presentado por parte del Ayuntamiento junto con la Federación de Castilla y León de Piragüismo.

Así lo ha acordado este órgano competente al entender que la ubicación prevista para esta instalación deportiva se trata de una zona de flujo preferente del río Duero. Dicho emplazamiento estaba previsto en las parcelas 5079 y 5097 del polígono 17 del término municipal de Tordesillas, y en ellas se iban a construir hangares para la guarda del material necesario para la práctica del piragüismo, una zona de taquillas, otra de vestuarios, una sala de tecnificación complementaria a la práctica del piragüismo, una zona administrativa y de recepción para dar servicio a los clubs de piragüismo y permita la organización de distintas competiciones a cualquier nivel, así como otra área de aparcamiento.

PELIGRO PARA LOS USUARIOS

En base a todo lo anterior expuesto, la CHD emitió informe negativo porque considera inadmisible que, dentro de la zona de flujo preferente, se implanten nuevas edificaciones dado que éstas implican un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, así como una nueva obstrucción de la zona de flujo preferente donde se pueden generar graves daños sobre las personas y los bienes.

Desde el Ayuntamiento de Tordesillas, tal y como apunta a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha defendido la postura de la Federación Regional de Piragüismo y del propio club local, donde se incide en que dicha instalación debe estar junto al río, y no en una zona apartada del cauce del mismo.

Por otro lado, las instalaciones proyectadas iban a tener un uso esporádico pues únicamente se utilizarían durante los entrenamientos de los equipos de piragüismo y de las competiciones que se celebren usando estas instalaciones. "Como es lógico las instalaciones no se utilizarán en periodos de avenida del río Duero porque la práctica del piragüismo no es compatible con el estado del río. Por esta razón, estas instalaciones no suponen un incremento del peligro para las personas", alude en su expositivo el consistorio.

Apunta también que las edificaciones se han planteado donde tienen que estar, de forma que 'estas, según los visores de la CHD, se encuentran en zonas de un calado inferior a un metro y por tanto en zonas donde la velocidad del caudal puede ser inferior al 1,00 m/s, por lo que según la RDPH no son previsibles daños graves a las personas y a los bienes.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha calificado de "varapalo" esta decisión. "Desde El Ayuntamiento se ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para que este proyecto saliera adelante, lo que no es lógico es hacer un centro de piragüismo alejado del cauce del río. Se ha trabajado de forma conjunta con los arquitectos del proyecto, personal municipal y se ha ido de la mano junto a la Federación Regional de Piragüismo y el club local para hacer un centro pionero y adaptado a las necesidades reales", precisa el munícipe.

Desde el Ayuntamiento de Tordesillas se entende que la prestación de este servicio debe ser junto al río, "por lo que la propuesta de la CHD no es viable".

Oliveira ha provechado para agradecer la predisposición de la Diputación de Valladolid y de su presidente, Conrado Iscar, con quien ha mantenido una comunicación permanente a este respecto dada la envergadura del proyecto.

"Por el momento no será posible, pero en el futuro y si la legislación se modifica para que instalaciones deportivas acuáticas puedan estar ubicadas en dicho emplazamiento, estoy seguro que la administración provincial volverá a apostar por Tordesillas para su puesta en marcha", declara el alcalde.

El primer edil ha confirmado como "desde el ayuntamiento se instará al Consejo Superior de Deportes para que se pueda modificar esta legislación. Es importante que se haga una excepción como ya existe en zonas que lindan con el mar, para la instalación de este tipo de centros cerca de los cauces de los ríos y dedicadas a los deportes acuáticos".