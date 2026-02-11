CHD recuerda que para evitar desbordamientos en Salduero urge una nueva canalización de sus aguas residuales

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero ha precisado este miércoles que para evitar futuros desbordamientos en el término soriano de Salduero es preciso ejecutar una nueva canalización de sus aguas residuales, proyecto que se compromete a ejecutar una vez que el Ayuntamiento ceda los terrenos.

El Organismo de Cuenca, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que para solucionar dicho problema viene manteniendo un contacto directo desde hace varios años con los responsables municipales, a través de diversas reuniones y encuentros tanto a nivel político como técnico.

Tal y como ha trasladado al Ayuntamiento de la localidad en reiteradas ocasiones, para poder conseguir una mejora significativa del problema es necesario retirar la canalización de aguas residuales que transita por la margen izquierda del río y ejecutar una nueva canalización más alejada del cauce, con el objetivo de permitir las obras de ensanchamiento del río aguas abajo del puente.

No obstante, para poder ejecutar dicha canalización, la CHD precisa que es imprescindible que el Consistorio disponga de la titularidad de los terrenos por donde transita, al tiempo que manifiesta su compromiso de hacerse cargo de las obras, siempre y cuando el Ayuntamiento ceda los terrenos.

"Las intensas precipitaciones de las últimas semanas, unidas a la saturación del suelo y al deshielo producido por el aumento de las temperaturas, han favorecido una notable crecida a su paso por la localidad, y cuando el volumen de agua es mayor que la capacidad del cauce, ésta inevitablemente se desborda, como consecuencia del comportamiento natural del sistema fluvial ante un evento extremo", asevera el Organismo de Cuenca.