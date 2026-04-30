El chef Estrella Michelín Miguel Ángel de la Cruz inaugura el taller de inclusión social 'BeChef' en Valladolid

El chef Estrella Michelín Miguel Ángel de la Cruz junto a los participantes del taller 'BeChef' - EL PUENTE SALUD MENTAL VALLADOLID

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chef Estrella Michelín Miguel Ángel de la Cruz, del restaurante La Botica de Matapozuelos, ha inaugurado este jueves, 30 de abril, el taller de cocina creativa 'BeChef', organizado por la asociación El Puente Salud Mental Valladolid y dirigido a la inclusión social y a mejorar el acceso al empleo de personas con problemas de salud mental.

La sesión se ha celebrado en 'La Cocina de Nutrelia' y ha reunido a diez participantes del proyecto 'BeChef', quienes han recibido una masterclass del chef con una combinación de explicaciones técnicas con práctica directa.

De esta manera, han elaborado una galleta de mantequilla con helado casero de higos acompañado de una salsa de Pedro Ximenez, que forma parte de la carta del restaurante de Miguel Ángel de la Cruz y que ha sido adaptado para la ocasión.

El postre se concibe como una metáfora del propio proyecto de 'BeChef', que pone en valor conceptos como "la diversidad, la transformación y el equilibrio, a través de diferentes texturas, sabores y presentaciones", según ha señalado El Puente Salud Mental Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La entidad ha valorado la participación en el proyecto de un chef de la alta cocina como Miguel Ángel de la Cruz y ha recordado que hace dos años ya diseñó el 'Postre de la Salud Mental', con el que mostró su compromiso con "la sensibilización y la inclusión social a través de la cocina".