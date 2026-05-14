Los chefs Ricardo Temiño y Miguel Cobos, estrella Michelin, 'Embajadores del Año' en los premios Ciudad de Burgos

Edición pasada de los premios Ciudad de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución acogerá el próximo martes, 19 de mayo, la XIV edición de los Premios Ciudad de Burgos en la que los cocineros Ricardo Temiño y Miguel Cobo serán distinguidos como Embajadores del Año.

El jurado, presidido por la alcaldesa, Cristina Ayala, ha valorado en la concesión de este reconocimiento que ambos cocineros poseen estrellas Michelin y "ha dado así un paso más dentro de la rica cultura gastronómica burgalesa".

Miguel Cobo consiguió su primera estrella Michelin en noviembre de 2016 con su restaurante 'Cobo Vintage en Burgos', apenas 15 meses después de su apertura. Tras cerrar esa etapa, en 2022 recuperó la estrella Michelin con su nuevo proyecto, 'Cobo Estratos', en el que la historia y el presente se contextualizan en la cocina y donde el chef ha construido su reflejo más fiel.

Por su parte, Ricardo Temiño, dueño del restaurante La Fábrica, del Ricardo Temiño Restaurante y del Bocaccio'70, recibió en 2024 su primera estrella Michelin. Este cocinero local persigue una filosofía de cocina "pura" en la que se respira la gastronomía burgalesa y la tradición con toques de vanguardia.

NOVEDAD.

La novedad de esta edición de los galardones es la inclusión de una nueva modalidad con la que a partir de ahora se pretende reconocer al 'Ciudadano Ejemplar', y distinguir a quien "contribuya de manera relevante a la mejora de Burgos", por su compromiso "cívico, cultural y social" además de poner en valor, la "contribución generosa, la participación social y la dedicación a mejorar la vida común".

A partir de esta premisa, el primer galardón de estas características recaerá en Magdalena Aguilar, quien se encarga de gestionar las dependencias del Centro Municipal de Barrio de El Crucero, donde se encarga de cuadrar horarios, atender peticiones y quejas del vecindario que traslada a los representantes públicos.

Asimismo, es miembro activa de la Peña 'Los Felices', con la que impulsa y anima las calles y a los habitantes de un barrio diferente al de su residencia, además de que ha obtenido con esta Peña al menos quince premios en el popular concurso gastronómico del 'Buen Yantar'.

Magdelana Aguilar también dinamiza la Junta de Semana Santa de Burgos, así como la Asociación Pro Corpus, cuyo objetivo es recuperar la grandiosidad de la celebración del Corpus Christi.

El jurado ha valoradp en Aguilar "una trayectoria de casi cinco décadas de vitalización y estímulo de la vida pública burgalesa, donde se ha erigido como referente por su relevancia, buena predisposición y amplio conocimiento adquirido".

Por otro lado, la categoría de 'Desarrollo Sostenible' irá a parar en esta edición a VaciARTE y a sus dos responsables, Claudia Barca Saiz y Roxana Tirón Dumitrasoaie, dos jóvenes emprendedoras que desarrollan un proyecto que une economía circular, sostenibilidad, reutilización de objetos y puesta en valor del patrimonio doméstico a través de la organización de mercadillos temporales y tiendas efímeras en viviendas particulares y espacios urbanos.

Por otro lado, el galardón de 'Creatividad' recaerá en Max Vázquez, autor del 'Proyecto Niche', una experiencia inmersiva que fusiona coctelería, perfumería y patrimonio burgalés, muy alineado con Burgos como Marca y como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

Así, reinterpreta productos, paisajes y tradiciones desde una visión contemporánea y altamente creativa, y el proyecto integra técnicas avanzadas de I+D gastronómico, aportando innovación y excelencia al sector además de que nace de la colaboración entre CIFP La Flora y la empresa Paquita Mariví, conectando educación con tejido empresarial.

En cuanto al Mejor Proyecto de FP, la otra modalidad puesta en marcha esta legislatura, se reconocerá al alumnado participante en el proyecto 'Intelligent Internship' del CIFP Juan de Colonia (Burgos).