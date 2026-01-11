El Chemcyl registró 108.500 donaciones en 2025, con descenso en las de sangre y un aumento del 28,4% en plasmaféresis

Archivo - Donación de sangre. - CHEMCYL - Archivo

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha registrado 108.535 donaciones totales en 2025, con un descenso del 2,5 por ciento en las de sangre y un aumento del 28,4 por ciento en las de plasmaféresis respecto al año anterior.

Desglosadas, las donaciones de sangre han sido 95.442 (un 2,5 por ciento menos que en 2024, año en el que se alcanzaron las 97.927), 10.726 plasmaféresis (8.355 el ejercicio previo, un 28,4 por ciento más) y 2.367 aféresis de plaquetas (2.546 el ejercicio anterior, un 7 por ciento menos).

Asimismo, las 108.535 donaciones se han distribuido, a su vez, en Ávila, con 5.313 (un 4,2 por ciento menos que en 2024); Burgos, con 22.218 (un 0,3 más); León, con 11.513 (un 1,4 más); El Bierzo (León), con 4.653 (un 1,2 más); Palencia, con 6.456 (similar); Salamanca, con 12.439 (un 0,3 más); Segovia, con 7.225 (un 2,4 más); Soria, con 4.701 (un 0,4 más); Valladolid, con 29.210 (un 1,7 menos), y Zamora, con 4.807, (un 1,4 menos).

Además, prácticamente todas las provincias registran menos donaciones de sangre respecto a 2024, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, Ávila ha contabilizado 4.736 (un 7,3 por ciento menos); Burgos, 18.968 (un 3,1 menos); León, 10.473 (10.399 el año pasado); El Bierzo, 4.215 (un 0,7 menos); Palencia, 5.851 (un 1,2 menos); Salamanca, 11.218 (un 2,6 menos); Segovia, 6.504 (un 0,9 menos); Soria, 4.193 (un 0,1 menos); Valladolid, 25.058 (un 3,6 menos); y Zamora, 4.226, (un 4,1 menos).

Por otro lado, la donación de aféresis de plasma ha aumentado en las nueve provincias de la Comunidad. En concreto, en Ávila se han registrado 577 donaciones (un 32,3 por ciento más que en el ejercicio anterior); Burgos, 2.091 (un 69,2 más); León, 1.040 (un 9,2 más); El Bierzo, 438 (un 23,7 más); Palencia, 605 (un 14,2 más); Salamanca, 1.221 (un 38 más); Segovia, 721 (un 46 más); Soria, 496 (un 2,4 más); Valladolid, 2.944 (un 17,7 más); y Zamora, 581 (un 23,6 por ciento más).

Por último, las donaciones de aféresis de plaquetas se han llevado a cabo en Burgos y en Valladolid. En la provincia burgalesa se han alcanzado las 1.159 en 2025, frente a las 1.344 del ejercicio previo (un 13,8 por ciento menos), mientras en Valladolid se ha llegado a una cifra de 1.208, 1.202 en 2024.