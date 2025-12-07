El Chicago Mass Choir actuará el 20 de diciembre al Centro Miguel Delibes de Valladolid

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se llenará, el próximo 20 de noviembre, de "energía, emoción y espiritualidad" con el concierto 'Sweet Home Chicago', protagonizado por el legendario Chicago Mass Choir, uno de los coros de gospel más reconocidos y premiados del mundo.

En esta ocasión, contarán además con la participación especial del Coro Gospel Good News, en una velada "única" que "promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales de la Navidad vallisoletana".

Las entradas tienen un precio de 18, 25, 30, 35 y 40 euro y están a la venta en la web de www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.

'Sweet Home Chicago' es un espectáculo que rinde homenaje a la ciudad donde nació el gospel y a sus grandes referentes: Thomas A. Dorsey, Mahalia Jackson y Roberta Martin, figuras que sentaron las bases de un género que ha trascendido fronteras y generaciones.

Así, el concierto repasa los clásicos que, en los años 30, 40 y 50 dieron forma a esta música, surgida en las iglesias del South Side de Chicago y convertida ahora en la banda sonora de la Navidad en todo el mundo.