La CHMS invertirá 690.000 euros en la restauración fluvial del arroyo Coucilleiros a su paso por Fabero (León)

El presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga (derecha), y la alcaldesa del Ayuntamiento de Fabero (León), María Paz Martínez, han suscrito un convenio que posibilitará la financiación y ejecución de la restauración del arroyo Coucilleiros. - CHMS

LEÓN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) invertirá 690.000 euros en la restauración fluvial del arroyo Coucilleiros a su paso por el municipio leonés de Fabero (León).

El presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Fabero, María Paz Martínez, han suscrito un convenio de colaboración que posibilitará la financiación y ejecución de las actuaciones de restauración del arroyo Coucilleiros que, una vez finalizadas, serán entregadas al Ayuntamiento para su mantenimiento y conservación.

Actualmente el arroyo Coucilleiros discurre fuera de su cauce original en un tramo de unos 480 metros debido a unas obras de desvío realizadas sin la preceptiva autorización del Organismo de cuenca. Con el objeto de regularizar la situación el Ayuntamiento de Fabero presentó un anteproyecto de restauración y solicitó la colaboración de la CHMS.

El tramo para restituir abarca 480 metros de longitud y 15 metros de anchura. En su zona central se ejecutará una sección trapezoidal por la que desagüe la máxima crecida ordinaria y el resto de esa franja será para desaguar las avenidas extraordinarias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la CHMS.

La actuación se integrará ambientalmente mediante siembra de especies herbáceas y arbustivas y se realizará también una protección de las márgenes con escolleras y técnicas de bioingeniería. Además, se ejecutarán dos obras de paso sobre el cauce.

Las actuaciones proyectadas suponen una inversión de 690.000 euros, un 95 por ciento de los cuales serán sufragados por la CHMS y el cinco por ciento restante lo aportará el Ayuntamiento de Fabero.

"Desde la CHMS queremos destacar nuestro firme compromiso de colaboración con los Ayuntamientos en proyectos que, atendiendo a la normativa vigente, respeten, conserven y mejoren los entornos fluviales y, asimismo, aumenten la calidad de vida de la ciudadanía" ha destacado Quiroga tras la firma del convenio.