La CHT iniciará esta semana los trabajos de restauración hidrológico-forestal en Piedralaves y El Tiemblo

Archivo - Un helicóptero trata de apagar el fuego, cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España). El Ayuntamiento de Ávila ha desplegado un operativo para atender en la ciudad a los vecinos de El - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

ÁVILA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) iniciará esta semana los trabajos de restauración hidrológico-forestal en las localidades abulenses de Piedralaves y El Tiemblo, afectadas por el incendio de la Sierra Oeste.

En concreto y según ha informado este lunes el organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los trabajos comenzarán con la ejecución de diversas albarradas que retendrán las cenizas y ayudarán a consolidar el suelo quemado.

Esas tareas evitarán la pérdida inmediata de las capas más superficiales por erosión, "incorporándose también al flujo del cauce y perdiéndose los sustratos más ricos en nutrientes que resultarán fundamentales para las primeras etapas de regeneración de la cubierta vegetal".

La CHT ha recordado que el incendio forestal de la Sierra Oeste, "el mayor registrado en España desde que hay datos", afectó a las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Las mismas fuentes han precisado que para garantizar la seguridad de la zona cercana a esta infraestructura se han retirado ejemplares de pino carrasco para evitar riesgo de afección a inmuebles o personas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha explicado que ha finalizado el análisis espacial y las visitas de campo previas a los territorios afectados por los grandes incendios forestales de este verano que han derivado en daños sobre más de 110.000 hectáreas de la cuenca hidrográfica del Tajo, el doble que el año pasado.

En base a este análisis, se ha establecido una priorización de las actuaciones de corrección y atenuación de los efectos de los incendios sobre el dominio público hidráulico (DPH), en colaboración con las comunidades autónomas, "considerando especialmente las afecciones a puntos de captación de agua para abastecimiento de poblaciones afectadas, así como a su cuenca vertiente".