Archivo - Cibervoluntarios forma a más de 2.000 jóvenes en Castilla y León contra el ciberacoso. - CIBERVOLUNTARIOS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 adolescentes y jóvenes de Castilla y León han recibido formación gratuita de Fundación Cibervoluntarios para prevenir el ciberacoso y aprender a usar la tecnología de forma crítica y consciente. La iniciativa se ha desarrollado a través de 104 talleres impartidos por personas voluntarias en aulas, centros juveniles y entidades sociales.

Este balance se ha dado a conocer en vísperas del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, que se conmemora cada primer jueves de noviembre por iniciativa de la UNESCO y que este año coincide con el 5 de noviembre.

La presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, ha asegurado que estas formaciones enseñan a "tener pensamiento crítico, a decidir, a tener voz y a ser parte activa en la construcción del ecosistema digital", además de ofrecer herramientas frente al acoso digital. Desde la entidad han recalcado que la prevención se trabaja dentro del aula junto al alumnado, las familias y el profesorado, ya que las situaciones de hostigamiento pueden continuar por las noches en los grupos de mensajería del móvil.

Por programas, 'Para, Piensa, Conéctate' ha formado a 1.472 participantes en la comunidad mediante 73 talleres específicos sobre detección temprana del ciberacoso y pautas de actuación. Esta cifra se ha distribuido en 374 alumnos formados en 2024, 647 durante 2025 y 451 en lo que va de 2026. En el cómputo estatal de esta línea, Castilla y León se sitúa tras Andalucía (6.161), la Comunidad Valenciana (2.265), Castilla-La Mancha (2.118) y Extremadura (1.539).

A esta labor se ha sumado el programa 'ConTICgo', cuya línea de 'Jóvenes' ha capacitado a 568 menores y jóvenes castellanos y leoneses en 31 talleres centrados en huella digital, privacidad y convivencia digital. En la comparativa nacional de este itinerario, Andalucía encabeza la participación con 7.209 asistentes, seguida de Canarias (4.770), Asturias (3.412), Castilla-La Mancha (1.954) y Extremadura (1.870). La suma de ambas iniciativas ha alcanzado a 451 jóvenes en la comunidad en el presente ejercicio, frente a los 1.007 registrados en 2025.

La actividad formativa se apoya en una red estatal de más de 4.500 cibervoluntarios que ayudan a proteger la intimidad, detectar bulos y frenar el acoso en las aulas. Los centros docentes, ayuntamientos y entidades interesados en solicitar estos talleres gratuitos, así como los ciudadanos que deseen incorporarse al voluntariado tecnológico, pueden tramitarlo a través de la página web de la organización ('cibervoluntarios.org') o mediante su aplicación móvil.