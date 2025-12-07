El ciclo 'Centenarios de abulenses ilustres' se centrará este jueves en el explorador Juan Maldonadio

ÁVILA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conquistador Juan Maldonado (1525-1572), natural de El Barco de Ávila, protagoniza una nueva conferencia del ciclo 'Centenarios de abulenses ilustres' de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA), este jueves, 11 de diciembre.

La actividad comenzará a las 19.00 horas en el Auditorio del Palacio Los Serrano, a cargo de Eduardo Duque, miembro de Número de la Sección de Derecho, Ciencia Política y Ciencia de la Administración de la IGDA, según ha informado la Diputación de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Titulada 'Apuntes biográficos del explorador barcense Juan Maldonado (1525-1572)', la conferencia disertará sobre este personaje ilustre, fundador de la ciudad venezolana de San Cristóbal y que falleció en la Pamplona americana en 1572, a la edad de 47 años.

El encargado de la conferencia, Eduardo Duque Pindado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, colegial de Honor del Colegio Mayor 'Tomás Luis de Victoria' de Salamanca, especialista en Derecho de la Publicidad y en Informática del Derecho; Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Héraldica y Genealogía por la UNED, y doctor en Derecho por la UNED con Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2021/2022.

Actualmente, ejerce como funcionario de carrera de la Administración General del Estado como técnico de Archivos en la División de Atención al Ciudadano y Publicaciones en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Es también miembro de Número de la Institución Gran Duque de Alba, académico correspondiente por Ávila de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y profesor del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León.