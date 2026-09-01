El ciclo 'Compositores leoneses' del ILC difundirá por la provincia la música de diez grandes autores desde este viernes

Cartel del ciclo 'Compositores leoneses' impulsado por el ILC. - ILC

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial vuelve a difundir y divulgar la música creada por los autores de la tierra desde este viernes con el ciclo 'Compositores leoneses', que este año alcanza su quinta edición.

De nuevo en estrecha colaboración con el veterano Festival de Música Española de León, el ciclo comenzará este viernes en la villa de Sahagún y culminará el próximo día 27 en La Robla. En total serán nueve las localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia que recibirán un concierto protagonizado por conjuntos e intérpretes con programas cuidadosamente seleccionados.

"El número de compositores de música clásica vinculados a esta tierra es muy grande, y resulta interesante descubrir su riqueza y variedad; pero no sólo de los históricos, sino también, y yo diría que, sobre todo, también de los actuales, de los profesionales leoneses que en estos momentos están desarrollando un interesantísimo trabajo creativo", ha señalado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán.

A su vez, el director del Festival de Música Española de León, Miguel Fernández Llamazares, ha explicado que esta iniciativa nace del compromiso "firme" de salvaguardar, difundir y proyectar tanto el valioso legado musical leonés como las nuevas creaciones del presente. Además, ha recordado que la música es el "hilo invisible" que teje la memoria y la identidad de un pueblo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Nueve localidades de menos de 20.000 habitantes se convertirán en escenarios de un circuito musical protagonizado por intérpretes y agrupaciones de contrastada calidad, siempre con acceso libre y gratuito.

AUTORES

Julio Aller propondrá un sugerente viaje con su 'Suite de canciones leonesas imaginadas para voz y cuarteto de cuerda', una relectura contemporánea de las melodías tradicionales recopiladas por los folcloristas Eduardo González Pastrana, Manuel Fernández Núñez y Venancio Blanco. El prolífico Aller también mostrará el virtuosismo de 'Juego de cartas para piano a cuatro manos' y el intimismo de 'Noche callada para voz y piano'.

Por otro lado, la vanguardia se abrirá paso con el debut en este ciclo de Jesús Nava (Avan J), quien en 'Luna de sangre' traduce para cuarteto de cuerda el misterio y la fuerza visual de una noche de plenilunio.

Asimismo, la compositora Belén Ordóñez invita a la introspección con 'Una escuela abandonada', pieza para piano que bebe directamente de la profundidad poética de Juan Carlos Mestre.

Junto a estos estrenos, el ciclo rinde tributo a figuras capitales y a autores íntimamente vinculados a la geografía musical leonesa como Pedro Blanco, Rogelio Villar, Ángel Barja, Cristóbal Halffter, María José Cordero, Carmen Alonso o Javier Centeno.